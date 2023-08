Feminicidio en Metro CDMX: hombre que arrojó a Celia dejó un mensaje de despedida

Una tragedia sacudió a la Ciudad de México el pasado miércoles 2 de agosto, pues dos personas murieron en la estación Hidalgo -una de las más concurridas- del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Al principio se dijo que una mujer se arrojó a las vías y que un hombre intentó salvarla, pero conforme pasaban las horas se descubrió que las cosas eran completamente diferentes y en realidad se trató de un feminicidio, la víctima fue identificada rápidamente, no así el victimario.

Conforme pasaba las horas comenzaron a surgir versiones sobre el trágico hecho, varios testigos dieron su declaración e incluso se dijo que el sujeto que arrojó a las vías a Celia, la víctima mortal de 19 años, dijo antes de cometer el crimen “sino eres mía no serás de nadie”, pero al parecer esto no ocurrió así, pues no existía relación alguna entre ellos, contrario a lo que se especuló al principio.

La primera versión del hecho distó mucho de la realidad. Foto: Cuartoscuro.

Identifican al hombre que arrojó a Celia a las vías del Metro

Celia viajaba acompañada de su novio y el padre de éste, por lo que se supo su identidad desde que ocurrió el lamentable hecho, sus familiares pudieron llevarse su cuerpo una vez que concluyeron las diligencias correspondientes. Pero no ocurrió lo mismo con el agresor, cuyo cuerpo estuvo en las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) dos días sin ser reclamado.

Fue hasta el viernes 4 de agosto cuando su familia acudió ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a reportar su desaparición que aquel hombre que terminó con la vida de la joven y con la suya tuvo nombre: Luis Arturo Zúñiga, de 27 años. Cuando sus familiares describían las características físicas del joven, se hizo la conexión y los llevaron a donde se encontraba el cuerpo sin reclamar, lo reconocieron plenamente.

Reconocieron el cuerpo que estaba en el Incifo. Foto: Cuartoscuro.

Dejó un mensaje de despedida

De acuerdo con lo reportado en el programa En Punto, la familia de Luis Arturo indicó que ese fatídico día el joven tuvo una discusión con ellos, alrededor de las 3 de la tarde, tomó una mochila, salió de su casa y se dirigió a la estación del Metro más cercana a su domicilio, después de eso trataron de comunicarse con él, pero ya no respondió llamadas ni mensajes.

Una hora más tarde estaba en el andén de la estación Hidalgo, de la Línea 2, asomándose constantemente para ver si ya llegaba en convoy, cuando se aproximaba, arrojó a la joven y acto seguido lo hizo él. Ambos murieron de manera instantánea por traumatismos múltiples, según lo informado por el Incifo.

Dejó un mensaje de despedida en sus redes sociales. Foto: Cuartoscuro.

Minutos antes de que esta tragedia ocurriera, Luis Arturo publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales, en el que indicaba que ya no podía más, que de verdad lo había intentado, pero estaba cansado, agradeció a su familia e informó sobre lo que haría: atentar contra su vida.

Su familia dijo que el joven atravesaba por un cuadro de depresión y calificó lo sucedido como un accidente, además dijeron que no existía relación alguna entre él y Celia.

SIGUE LEYENDO

Feminicidio de Celia: "si no es conmigo no es con nadie", le advirtió su novio antes de arrojarla a las vías del Metro

Testimonios y video confirman que joven fue empujada en el Metro Hidalgo: Martí Batres