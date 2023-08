"Jalisco no se puede quedar de brazos cruzados": Enrique Alfaro dará su postura sobre los libros te texto gratuitos 

Ante la polémica e incertidumbre que ha generado la distribución de los libros de texto debido al contenido de estos, será el próximo lunes cuando el gobierno de Jalisco dará a conocer su postura al respecto.

"En medio de un intenso debate sobre el futuro de la educación de las niñas y los niños mexicanos, Jalisco no se puede quedar de brazos cruzados. El lunes presentaremos la estrategia de implementación del proyecto educativo de Jalisco, más allá de agendas políticas e ideológicas, con la educación y rumbo de las generaciones jaliscienses al centro. Estén atentas y atentos", adelantó el gobernador Enrique Alfaro en sus redes sociales.

Alfaro pide revisión de los libros

Hace una semana, Alfaro dijo que considera que hay cosas en el contenido de los libros de texto que deben ser revisados.

"No tengo una opinión al respecto, a mí me parece que hay cosas que están bien planteadas y hay cosas que no, pero el tema de fondo es que hay una disputa legal y mientras no se resuelva, nosotros tenemos que trabajar con lo que se tiene y Jalisco tiene el mejor sistema de enseñanza virtual y las mejores herramientas digitales para educar a nuestros niños, así que estamos tranquilos y veremos a ver qué resuelven las instancias Judiciales", refirió.

En Jalisco ya han llegado el 70 por ciento de los libros; sin embargo, el litigio que enfrenta la administración federal para distribuir los libros de texto en las entidades, impide que se entreguen en las escuelas por lo que se tienen bajo resguardo en una bodega.

Libros para este ciclo escolar 2023-2024 Foto: Especial

Durante la pandemia, la Secretaría de Educación en Jalisco implemento una plataforma de contenidos digitales para niveles de educación básica a través de Recrea y se ha planteado la posibilidad de que se inicie el ciclo escolar con los contenidos de esta plataforma.

A pregunta expresa de si la Federación pueda o no obligar a las entidades para distribuir los libros aún y cuando no se resuelva la disputa jurídica el mandatario jalisciense expuso que ni con la pandemia se obligó a adoptar medidas sanitarias,

"No nos pudieron ordenar que abriéramos las escuelas en la pandemia cuando las cerramos ni mucho menos, nosotros somos un Estado libre y soberano, estamos dispuestos al diálogo". sentenció.

DRV