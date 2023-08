"No nos vamos a parar": Enrique Alfaro promete seguir luchando contra el crimen, pese a amenazas

Pese a las amenazas y ataques a los elementos de las distintas corporaciones de procuracion y prevención de justicia, el Gobierno de Jalisco mantendrá la estrategia para disminuir los delitos, señaló el mandatario jalisciense Enrique Alfaro al presentar la estadística de la incidencia delictiva estatal. El mandatario refirió en un video mensaje que de manera directa ha recibido amenazas recientemente.

"Los resultados, los avances que tenemos, explican también por qué las agresiones de los delincuentes contra nuestras corporaciones y por qué las amenazas que hemos recibido algunos de nosotros en los últimos días. Sin embargo el mensaje es claro: Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y no nos vamos a parar, no nos vamos a doblar y no nos vamos a rajar", expuso.

El pasado 11 de julio, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, oficiales de la Fiscalía y de la Policía municipal fueron emboscados luego de alertar a través de llamadas anónimas, falsamente de restos humanos al interior de un inmueble en la colonia Larios. De este ataque, resultaron 15 personas heridas y seis muertos, incluidos dos civiles.

El informe de Enrique Alfaro a través de redes sociales, da cuenta que, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad, los delitos de seguimiento especial en Jalisco, bajaron 60 por ciento, fue el mes de julio con mayor reducción en homicidios en todo el estado en lo que va de la administración, la entidad se encuentra por debajo de la media nacional.

Sin embargo, la violencia familiar se ha incrementado al doble, de cinco mil 794 a 10 mil 365 y la estadística de cuerpos recuperados de fosas clandestinas, destacó que no todos los registrados son de la presente administración.

"Hay quien dice, por desacreditar, una vez más con las fuentes de información que no se están contabilizando los homicidios o las víctimas encontradas en fosas, aquí están contabilizadas también, incluyendo ese dato son 135 y aún así, es el julio más bajo, desde que estamos midiendo y comparando las cifras de las que dispone el sistema estatal de seguridad", justificó.

Aseguró que seguirá en combate frontal contra la delincuencia. FOTO: Archivo.

Añadió que algunas víctimas encontradas en fosas son otros periodos, de otros años, es decir, que cuando se habla de víctimas de agresión directa, "es porque esas tienen que ver con los homicidios que se cometieron en este periodo algunas víctimas encontradas en fosas son de otros periodos, de otros años y por eso, cuando hablamos de los homicidios que se cometieron en este mes, y sumadps ya con lo que va del año, estamos en eo nivel más bajo en el periodo de enero a julio", añadió.

En lo que respecta a homicidios las víctimas de agresión directa registran un menos 16.9 por ciento, al disminuir estos delitos de mil 200 a 997 registrados de enero de julio de 2018 contra enero a julio de 2023. En específico el mes de julio de 2018 de contabilizaban 174, este año en este mes se contabilizan 123.

Sobrevivientes de emboscada del 11 de julio identifican a los detenidos

Las tres personas que se han vinculado hasta ahora por el ataque del pasado 11 de julio a oficiales de la Fiscalía y de la Policía municipal de Tlajomulco, fueron identificadas por sobrevivientes del ataque, aseguró Ricardo Sánchez Beruben, coordinador de Seguridad. Samuel M., Sergio Julián N., y Alejandro V., fueron identificados como posibles responsables en la colocación de los artefactos explosivos en el punto de las calles Abasolo y Flaviano Ramos Norte en la zona Centro del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Luego de ser capturados mediante órdenes de aprehensión, por lo que todos enfrentan ya un proceso penal con prisión preventiva de dos años y se encuentran en el Reclusorio Metropolitano.

"Se ponen a disposición del juez, se formula la imputación con distintos datos de prueba, entre ellos, señalamientos de los compañeros que resultaron lesionados que los ubican en el lugar de los hechos con una participación. El tercer vinculado, con los datos técnicos de prueba que aporta la Fiscalía del Estado, se ubica a esta persona en el punto donde se lleva a cabo la explosión previo a y de la misma manera se le logra, con los datos de prueba, posicionar como uno de los participantes en la instalación de estos artefactos, los tres han sido vinculados a proceso por distintos delitos entre los que destaca el homicidio, el homicidio en grado de tentativa y los delitos cometidos contra representantes de la autoridad", dijo.

Así, por los delitos de daños en las cosas, asociación delictuosa y delitos cometidos contra representantes de la autoridad, fue vinculado Alejandro V. Samuel M. y Sergio Julián N., enfrebtan cargos por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, delitos cometidos contra representantes de la autoridad, daño en las cosas y asociación delictuosa.

Por lo pronto, la investigación para dar con más responsables del ataque no han cesado y están a cargo de la Fiscalía Especial Regional del Distrito I, aunque hasta ahora son solo tres personas las detenidas y no se ha dado a conocer el móvil o la intención de este ataque.