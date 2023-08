El INE ordena medidas cautelares contra AMLO: ejerció violencia política de género contra Xóchitl Gálvez

Por unanimidad de votos, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), dio un plazo de 24 horas al presidente Andrés Manuel López Obrador para retirar los fragmentos de cuatro mañaneras en las que realizó comentarios que advierten violencia política en razón de género en contra Xóchilt Gálvez y le ordena que se abstenga de volver a realizar señalamientos positivos o negativos en los que se adviertan violaciones a los derechos políticos de ella o de cualquier mujer.

En sesión extraordinaria, tras ser notificada este jueves por la mañana, la instancia electoral acató la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (INE), que le ordenó emitir en un plazo de 24 horas un nuevo acuerdo luego de que el pasado 20 de julio negó las medidas cautelares solicitadas por la senadora en contra del titular del Ejecutivo por violencia política de género.

Xóchitl Gálvez indicó que ha sido nombrada varias veces en la conferencia mañanera de AMLO Foto: Especial

¿Qué ordena el INE a AMLO?

Derivado de lo anterior, le ordena al presidente Andrés Manuel López Obrador retirar de todas las modalidades de transmisión y reproducción de las mañaneras del 10, 11, 14 y 16 de julio, los fragmentos en los que realizó comentarios que advierten violencia política en razón de género en contra de la aspirante a encabezar el Frente Amplio por México al referir en otros señalamientos, que fue puesta por uno o por un grupo de hombres.

Durante el debate, la consejera Rita Bell López, argumentó su voto en contra del proyecto en la sesión del mes pasado donde le negaron las medidas cautelares a la senadora, refirió que se resolvió desde una óptima preliminar bajo la tesis de que se trataba de “manifestaciones de una crítica dura, propia del debate político”, con la observación de que requería de la revisión a fondo del tribunal.

“Es importante también señalar la importancia de este acuerdo ya que indicaba esta revisión de fondo que de manera preliminar hace la Sala Superior ante los dichos que se manifiestan y también es importante señalar que en este acuerdo se hace una revisión y una separación entre lo que señala lo la denunciada, entre las manifestaciones expresas del Ejecutivo y el análisis que nosotros hacemos en ese sentido… por ello y por ser considerando que es adecuado este análisis, adelanto que votaré a favor”, señaló la consejera.

Piden advertir sobre violencia política

En tanto, la consejera presidenta de la comisión electoral, Claudia Zavala, sostuvo su postura respecto a que los comentarios del primer mandatario sí pueden advertir violencia política, señaló que se trata además de violencia simbólica y subrayó que no se puede permitir ningún tipo de violencia en ninguna de sus formas, “debemos de ser cero tolerantes”, recalcó.

Tras citar los comentarios hechos por el Ejecutivo, entre ellos que los señalamiento al origen y trayectoria de Gálvez, la consejera señaló que invisibilizar o minimizar la trayectoria de una mujer que busca un liderazgo político es violencia de género .

“Esas frases, todo ese contexto sin duda está con los elementos de género con el que arribó la sala superior, con los estereotipos, en la que se reúnen los hombres y a partir de eso se decide que una mujer pueda llegar, porque la colocan, la invisibiliza; de verdad, es una violencia clara, simbólica, porque está invisibilizando la trayectoria de una mujer desde su origen que pretende un liderazgo político por ella misma, no por los señores oligarcas, los que se les llama oligarcas y me parece que ese análisis contextual es el que se debe reforzar”, subrayó Zavala.

Claudia Zavala se manifiesta ante declaraciones de AMLO Foto: Especial

Añadió que el sentido de proyecto que declara procedentes las medidas cautelares y la tutela preventiva en contra del titular del Ejecutivo, es correcto, toda vez que efectivamente se advierten en este sentido los comentarios realizados por el primer mandatario, por ello, se pronunció por la cero tolerancia a cualquier tipo de violencia, incluso la sútil.

“Yo no creo que en política, ni ninguna otra materia te vamos tener tolerancia ni siquiera la mínima a la violencia , no creo que es tiempo de cambio es un tiempo de cero tolerancia, porque no se vale que el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres que de supeditado al patriarcado”, sostuvo.

Subrayó que en política y en ningún otros medio, de debe tolerar la violencia contra las mujeres, por ello, dijo que la denuncia es parte fundamental para impedir que este tipo de prácticas continuen.

“Yo no creo que en política debamos aguantar nada y precisamente las denuncias son una de las partes para evidenciar cualquier tipo de violencia, cualquier manifestación de violencia, incluso la que se ejerce con las acciones más sutiles porque si no vamos a seguir conservando los esquemas patriarcales”, recalcó la consejera Claudia Zavala.

