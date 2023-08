Jorge Arce: HSBC es un banco enfocado al 100% en el cliente

Jorge Arce, presidente del Consejo de HSBC México, hablo con Mario Maldonado para El Heraldo Media Group y contó su labor en la banca mexicana, en donde ha estado trabajando por más de 30 años, en el desarrollo de esta industria tan importante. El directivo recordó que ha sido un camino largo, porque empezó a hacer prácticas y a ir conociendo el negocio, pero ha tenido la oportunidad de trabajar en el sistema financiero de México y Estados Unidos.

"Lo bueno es que he hecho de todo"

El presidente de HSBC agradeció las oportunidades que ha tenido y explicó que, cuando se tiene una carrera tan larga se van aprendiendo pedazos y procesos de todos los negocios y así se puede conocer el entorno completo. "Yo defino mi carrera por la gente que se preocupó por mí, que me entrenó, me defendió y me dio oportunidades. Y ahora me toca hacer eso a mí", reiteró.

"La banca en México está bien, porque a México le está yendo bien"

Jorge Arce reconoció que a nuestro país le está yendo bien y eso propicia que la banca mexicana sea sólida y tenga una estructura suficiente para poder dar certeza a los usuarios mexicanos. Además aplaudió que hay competencia, porque a los clientes siempre les va a beneficiar el tener diferentes opciones.

Dentro de esa competencia, explicó que HSBC se diferencia de otras marcas y de otros bancos, porque están enfocados al 100 por ciento en los clientes. "Nuestros clientes están creciendo, se están desarrollando, quieren tener un patrimonio, comprar un auto, tener una tarjeta de crédito para poder viajar y nos preocupamos por las necesidades de todos", abundó.

HSBC es un banco enfocado al 100 por ciento en los clientes

FOTO: Archivo

"Ser banco va más allá de dar servicios financieros"

El directivo considera que la labor de un banco no sólo se limita a dar un préstamo, hacer una transferencia o dar un financiamiento. Esto representa ser un socio, ser un apoyo y ayudar al cliente a conseguir los objetivos que se tienen planeados. "Y, por eso, al ser un banco tan global, ayudamos a que los clientes conozcan a sus próximos proveedores, compradores o socios, incluso aunque estén en otro continente", dijo.

"Lo mejor para México está por venir"

Esto se sustenta en que México tiene una gran oportunidad de captar el Nearshoring y trabajar con empresas de otros países. "Tras la pandemia se hizo indispensable el saber qué compras, cómo lo compras y a quién se lo compras. Además, nuestro país tiene 46 tratados comerciales con otros países y en otras regiones", finalizó.