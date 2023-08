Claudia Sheinbaum muestra a sus seguidores parte de su jardín en casa

Esta mañana, Claudia Sheinbaum, aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, reapareció en sus redes sociales y compartió una foto en la que se encuentra en el balcón de su casa. En la publicación, la ex mandataria capitalina señaló que tuvo tiempo para limpiar y regar sus plantas. "Buen día. Hoy tuve un ratito para regar y limpiar mis plantitas. "Que tengan bonito día todas y todos", fue el texto que acompañó dicha foto.

La militante de Morena terminó por su gira alrededor de distintas ciudades y comunidades de la República mexicana en la que estuvo informando acerca de los logros de la denominada Cuarta Transformación; además, de los avances que tuvo la Ciudad de México durante su gestión.

Claudia Sheinbaum, al igual que los otros aspirantes de Morena, se encuentra a la espera del proceso para definir al coordinador o coordinadora del movimiento. En ese sentido, tiene restringido realizar cualquier acto como asambleas, reuniones con empresarios o cualquier otro evento que la promueva como aspirante.

Claudia Sheinbaum ha sacado diferentes videos en redes sociales. Foto: Archivo.

Corcholatas en redes sociales

Dentro de sus sitios oficiales, los integrantes de Morena, también conocidos como "corcholatas", han compartido parte de su vida que muy pocos de los ciudadanos conocen, ya sea en fotos o videos, se puede observar su día a día o momentos de distintas etapas de sus vidas.

Claudia Sheinbaum ha compartido fotos de su nieto, de los primeros años de sus hijos, con su pareja y recuerdos de su niñez acompañada de música y baile. Asimismo, la mandataria se ha unido a diferentes tendencias de las redes como dinámicas o juegos. Esta tarde, también realizó un live donde habló de con qué platillo reconquistó a su ahora prometido, Jesús María Tarriba.

Claudia Sheinbaum con sus hijos Foto: Archivo

Ahora que ella y el resto de sus compañeros del partido no pueden hacer ningún acto en favor de su candidatura, este tipo de contenidos estarán con mayor frecuencia en sus redes. En el caso de la ex mandataria capitalina, ha aprovechado para felicitar a las niñas y niños en su regreso a clases, a los abuelos por su día nacional y otro tipo de cuestiones que no están relacionadas a sus antiguas funciones en la CDMX o del partido.