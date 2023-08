AMLO acusa a Luis María Aguilar de tener 50 abogados y obstaculizar el cobro de 25 mil mdp en impuestos

Aunque el ministro Luis María Aguilar tiene un equipo de 50 abogados, no ha dado celeridad al caso en el que la Secretaria de Hacienda reclama el pago de impuestos por 25 mil millones de pesos a un contribuyente, criticó el presidente López Obrador. En la conferencia de prensa matutina, dijo que ese caso el ministro ha mostrado dilación y al final de la reunión mostró una tarjeta en la que informó que cada ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 50 abogados a su cargo.

“Miren le atinamos, 50 abogados tiene cada ministro, más personal de apoyo administrativo. Para que no se piense que el ministro tenía que hacer la resolución, el proyecto para presentarlo al pleno de la corte y tenía que dedicarle una semana completa y desvelarse, estar consultando leyes y derecho comparado con lo que sucede en otros países y códigos y todo, tesis, jurisprudencia, etcétera”, criticó.

Antes, al cuestionar el presupuesto de 84 mil 774 millones de pesos que pide el Poder Judicial, el presidente criticó al ministro Aguilar por aceptar la controversia constitucional para no entregar libros de texto gratuitos en Chihuahua y Coahuila y por el caso del gran contribuyente que no ha pagado 25 mil millones de pesos en impuestos.

AMLO volvió a lanzarse contra Luis María Aguilar y la SCJN

FOTO: Archivo

AMLO critica el presupuesto que pide la SCJN

El presidente López Obrador arremetió contra el Poder Judicial, luego de que ayer la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, justificó la petición presupuestal de 84 mil 774 millones de pesos. AMLO señaló que “ya es mucho el cinismo de los ministros de la corte. No quiero generalizar, pero de la mayoría y en este caso de la presidenta”, dijo.

Acusó que los ministros de la corte son predecibles, aunque la Constitución establece de que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, “ellos ganan más que el presidente, violan la Constitución con argucias legaloides”.

Refirió que el Ejecutivo Federal no puede hacer ninguna modificación a la propuesta de presupuesto del Poder Judicial porque se trata de otro poder y la aprobación del presupuesto es facultad de la Cámara de Diputados.

“Ayer dije que era tanta la prepotencia y el cinismo en el Poder Judicial que eran capaces de no respetar el mandato constitucional y que si la Cámara de diputados decidía una reducción a su presupuesto, que dicho sea de paso está excedido, no es que les haga falta, tiene de más porque además del otro presupuesto tiene un fideicomiso de 20 mil millones de pesos. Creo que están solicitando como 80 mil millones, 84 mil millones pero aparte de eso tienen 20 mil, 25 mil de un fideicomiso para tener reservas y financiar todos sus excesos”, aseguró.

Además, dijo que no le extraña que en el Poder Judicial no se respete la Constitución. “A ese extremo están llegando con el respaldo de los oligarcas y los corruptos, porque ellos representan a una minoría rapaz, ellos no representa al pueblo, no hay nada que hagan a favor del pueblo. Están ahí para defender los intereses de los grupos de poder económico”, finalizó.

Norma Piña también fue criticada por AMLO

FOTO: Archivo

Con información de Noemí Gutiérrez y Paris Alejandro Salazar