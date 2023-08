Transportistas paralizan carreteras en Chiapas, piden frenar el pirataje y más seguridad

Este lunes más de cuatro mil 500 transportistas en todo el estado realizan un bloqueo en carreteras del estado de Chiapas, exigen al Gobierno del Estado ponga un alto al "pirataje" que ya supera en un 120 por ciento a los transportistas concesionados, así como también piden más seguridad; aseguró Bersaín Miranda Borraz, líder de la Alianza del Autotransporte en el Estado.

En conferencia de prensa aseguró que este lunes tienen una mesa de diálogo que encabezará la secretaria General de Gobierno, Cecilia Flores, de la que depende que continúe el bloqueo en las carreteras del estado

Taxistas bloquean vialidades principales Foto: Especial

"No la cantidad sería mayor porque muchos municipios no participaron por lo que les acabo de mencionar que por atención a la población turística dejamos y suprimimos movilizaciones en los destinos turísticos pero de no haber resultados entonces sí ya entrarían en la mayor parte del estado y obviamente la cantidad serían mayor. Ahorita el bloqueo está de manera intermitente en las zonas Sierra, Frontera, todo lo que es Soconusco, zona Costa, zona Selva, zona Norte", agregó.

Afecta al turismo en Chiapas

Destacó que en el caso muy particular de Tuxtla evitaron hacer el bloqueo porque iba a tener consecuencias sobre todo para los turistas que aún están en el estado en municipios sobre todo como San Cristóbal que tenían que llegar al aeropuerto entonces evitaron los bloqueos.

"Agradecemos a nuestros compañeros transportistas que entendieron esa dinámica, quiero decirles que como hubo la apertura para el diálogo ahorita con las autoridades les pedimos a nuestros compañeros que estén dando paso de manera constante en las carreteras donde se tienen los bloqueos nosotros desde el principio les habíamos pedidos que no hicieran bloqueos totales que fueran intermitentes para no afectar a quienes tienen la necesidad de transitar en nuestras vialidades en algunos casos no accedieron y bloquearon de manera permanente pero ahorita aprovechando la oportunidad que ustedes nos dan para que también hagan saber a la ciudadanía que ya hay paso en todas las vialidades de manera intermitente y va depender del resultado de las negociaciones en la reunión con la secretaria General de Gobierno, de eso va depender que se levante o se cierre definitivamente porque los compañeros están dispuestos a jugárselas a pesar de las amenazas que han sufrido de que les van a cancelar las concesiones si se movilizaban", apuntó.

En la zona Costa los inconformes tomaron la vía Tapachula-Talisman a la altura del kilómetro 10, la única ruta que conecta a México con Centroamérica.

Combis de Chiapas no circularon este lunes Foto: Especial

Otro punto obstaculizado con transporte público fue la carretera Cacahoatán- Unión Juárez, a la altura del Ejido Rosario Ixtal, y uno más en la carretera Tapachula-Arriaga, a la altura del paraje Cruz de Oro, correspondiente al municipio de Tuzantán.

Los inconformes acusan a la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas (SMyT) de no atender las demandas del gremio.

“Gobernador, los transportistas concesionados de la costa y sierra no queremos concesionamiento y tampoco queremos concesiones de permisos de moto taxis por la corrupción que existe en Secretaria de Movilidad y Transporte”, expusieron los manifestantes en mantas colocadas en los puntos de bloqueo.

Amenazan con continuar con las movilizaciones

Las movilizaciones de miembros de la Alianza de Autotransporte de Chiapas han afectado la circulación vehicular y el traslado de cientos de alumnos que han tenido que regresar a casa o quedar varados en los puntos de bloqueo.

En la protesta han participado taxistas de varios municipios fronterizos con Guatemala, también combis de rutas urbanas y foráneas que se han integrado a esta protesta anunciada desde el pasado domingo.

Los transportistas señalaron que no desistirán de los bloqueos hasta que el gobierno estatal ofrezca soluciones a sus demandas a través de una mesa de diálogo.

José Torres Cancino

DRV