El gobierno de México prevé rescatar Altos Hornos de México, pero sin Alonso Ancira a la cabeza

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el gobierno federal está buscando la forma de recatar a Altos Hornos de México, pero su presidente, Alonso Ancira, no cede y quiere seguir siendo preponderante.

En conferencia de prensa mañanear en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal detalló que desde hace semanas analizan el caso de la minera Altos Honros de México, ya que tiene una deuda enorme.

"Los dueños y el señor Ancira han dejado sin trabajo a mucha gente", sostuvo el mandatario.

La empresa sigue con deudas

También detallo que la deuda de Altos Hornos de México se extiende a proveedores que no han podido cobrar, incluso la empresa también le debe al gobierno federal.

"Le deben también mucho a la hacienda pública, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) A Petróleos Mexicanos (Pemex), al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Infonavit y a muchísimos", expuso.

Sin embargo, López Obrador señaló que el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, no cede y quisiera que se le permitiera seguir siendo preponderante. El mandatario dijo que eso no es posible porque no hay quien quiera asociarse cuando está demostrado que no fue bueno el manejo administrativo de la empresa.

Le pide a Ancira aceptar su fin frente a la empresa

EL gobierno busca rescatar la planta que fue catalogada como chatarra. FOTO: Archivo.

"Él debería de aceptar que ya termina su ciclo y que acepte que empresas con más capacidad financiera y administrativa se hagan cargo de Altos Hornos", manifestó.

López Obrador aseguró que de esa manera se podrá volver a recontratar a los trabajadores y se lleguen a acuerdos con los proveedores a los que se les debe y se vaya sanando, "pero no se puede poner vino nuevo en botellas viejas".

Desde hace algunas semanas, el presidente López Obrador ya había pedido a Alonso Ancira que acepte vender Altos Hornos de México ante la deuda que mantiene y la afectación que conlleva los trabajadores.