Así fue el crimen atroz en CDMX que inspiró la película "El castillo de la pureza"

México tiene un amplio catálogo de productos culturales basados en crímenes atroces, asesinos seriales, y un largo etcétera. Canciones, películas, documentales, libros, podcast y videos recopilan lo más aterrados que ha sucedido en toda la República desde los principios de la historia.

"El Castillo de la pureza" es uno de esos productos inspirados en las aterradoras historias mexicanas sobre crímenes inhumanos. Se estrenó en el año 1972 y fue dirigida por Arturo Ripstein. Gabriel Luna, el protagonista, ha mantenido encerrada a su familia durante 18 años porque piensa que el mundo es dañino, pero las cosas poco a poco comienzan a cambiar a medida que sus hijos crecen.

Crédito: El Castillo de la pureza

En los demás roles están la protagonista Rita Macedo como la esposa, Beatriz, Arturo Beristán, Diana Bracho, y Gladys Bermejo, quienes personifican a los tres hijos del matrimonio. Claudio Brook es el personaje principal. Hoy día se considera una de las más importantes películas del cine nacional.

La casa de los macetones, un crimen atroz en CDMX

Rafael Pérez Hernández fue el responsable mantener a su familia encerrada dentro de su casa en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal. Supuestamente quería protegerlos de los peligros que había en el "mundo real". Estaba casado con Sonia María Rosa Noé, ambos oriundos del estado de Jalisco. Ahí dentro montaron un negocio de veneno para ratas.

Crédito: Twitter / Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México

El matrimonio tuvo seis hijos. Indómita, Evolución, Libre Pensador, Soberano, Triunfador y Bienvivir. Aseguró que no quería ponerles nombres que tuvieran que ver con la maldad del mundo. Todos eran parte de la fábrica que vendía en al calle el jefe del hogar durante las tardes.Todos ellos tenían prohibido salir a la calle. No estudiaban, no se divertían, no visitaban otros lugares, y mucho menos iban al doctor. Así vivieron por 18 años.

La niña mayor, Indómita, fue quien salvó a su familia del horror. Aprendieron todos a escribir gracias a que su madre les daba clases a veces a escondidas del padre, así que decidió escribir cartas, trepaba el árbol más grande de su casa y las aventaba a la calle con el objetivo de que alguien las viera y las llevara a la policía. Así fue. Pérez Hernández cumplió 13 años en la cárcel por privación de la libertad, así como explotación infantil, luego se suicidó.

El caso de la familia Pérez inspiró "El Castillo de la pureza", ¿dónde ver la película?

Esta película se puede ver a través de dos plataformas de streaming principalmente. La primera es Filmin Latino. Tiene un costo de 80 pesos por un mes o 453 por seis meses, y tienes un amplio catálogo de películas principalmente de México, pero también de Iberoamérica y de prácticamente todo el mundo. Algunas comerciales y otras independientes.

La otra opción es Mubi a través de su plataforma, o a través de Amazon Prime Video con tu suscripción plus. Actualmente hay una promoción del primer mes de tu suscripción a solo 10 pesos. El costo mensual es de 149 pesos al mes, y para estudiantes cuesta 89 pesos al mes con 30 días gratis.