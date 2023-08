Asesinan a padre e hijo durante balacera, las autoridades ya realizan las investigaciones

Tres personas perdieron la vida durante la noche del pasado martes 23 de agosto en la colonia Aragón Fovissste, alcaldía Gustavo A. Madero. De acuerdo con primeros reportes, las víctimas eran un hombre, su hijo y otra persona que se encontraba con ellos; testigos de lo ocurrido aseguran que se trató de un ataque directo en contra de los fallecidos. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer que ya se inició la carpeta de investigación por el triple homicidio, pero hasta ahora no hay personas detenidas por estos hechos violentos.

Hasta el lugar del crimen arribaron equipos de emergencia y paramédicos, quienes corroboraron que las tres personas habían perdido la vida. Aparentemente, las víctimas tenían 50, 40 y 20 años de edad. Una mujer, quien atestiguó lo ocurrido y dio aviso a las autoridades, aseveró que se trató de una agresión directa. De igual manera, vecinos de la vivienda confirmaron que la noche del pasado martes escucharon disparos y al salir de sus casas se percataron del asesinato.

Mueren tres personas por triple homicidio en la GAM

“De acuerdo con las primeras investigaciones, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar y encontraron los cuerpos con lesiones por disparo de arma de fuego, lo cual fue notificado al Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Estratégica, quien dio intervención a la Policía de Investigación (PDI) para localizar posibles testigos y cámaras públicas o privadas que hayan registrado los hechos”, informó la Fiscalía capitalina en una tarjeta informativa.

La dependencia también dio a conocer que equipos de investigación ya trabajan en la recuperación de evidencias que ayuden a esclarecer el crimen: “la representación social también dio intervención a personal de la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales, especialistas en Criminalística, Fotografía y Química Forense, para la búsqueda y levantamiento de indicios, así como el traslado de los cuerpos al anfiteatro”.

Hasta ahora, las autoridades no han publicado nueva información sobre el caso, no obstante, medios locales revelaron que podría haber una posible relación del triple homicidio con la muerte de un hombre y una mujer hace unas semanas, quienes también murieron como consecuencia de disparo de arma de fuego, en las calles de esta misma colonia, pero eso aún no ha sido confirmado por fuentes oficiales.

