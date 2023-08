Video: Claudia Sheinbaum muestra su colección de bolsas más valiosas

Claudia Sheinbaum, aspirante a la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, aprovechó sus redes sociales para compartir a sus seguidores un video las bolsas más valiosas para ella; cabe mencionar que todas están hechas con técnicas tradicionales por artesanas y artesanos mexicanos.

"Me han preguntado mucho por mis bolsas y equipaje", señala la ex mandataria capitalina, quien recordó una polémica en la que estuvo envuelta luego de que en mayo pasado fuera fotografiada en el aeropuerto de Hermosillo mientras esperaba un vuelo. En la imagen se observaban maletas de la marca Louis Vuitton, cercanas a ella, razón por la que fue criticada debido a que le cuestionaban sobre gastos en artículos de lujo.

Ante esto, Claudia Sheinbaum Pardo aclaró en ese momento que esas maletas no eran de su propiedad, y recientemente ha recuperado el tema para dejar en claro que ella no usa marcas de lujo para sus recorridos por la República o en otro tipo de situaciones. "Es que me da mucha risa todas las cosas que nos dicen", aseguró mientras reía.

Claudia Sheinbaum en sus viajes por carretera. Foto: Archivo.

Colección de bolsas de Claudia Sheinbaum

En el video compartido por la ex mandataria capitalina se pueden observar seis bolsas de mano, las cuales cuentan con colores llamativos y bordados especiales, incluso una lleva su nombre inscrito. Entre las que muestra, hay materiales de piel, de lazo, de tela, con bordados, de lana y en general, con muchos coloridos.

A nivel mundial, México es reconocido por este tipo de trabajos, por lo que la fuerza laboral de artesanos y artesanas es muy importante para el país. Entre las más representativas se encuentran:

Textiles

Piñatas

Sombreros

Cerámica

Barro Negro

Venta de bolsas hechas a mano Foto: Pixabay, Gerardo Maillard.

Las bolsas hechas a mano proceden de comunidades tradicionales del país y cada una se distingue por los diseños propios de sus comunidades. Además, en internet se han creado sitios que ponen a la venta este tipo de bolsas o invitan a comprarlas en sus lugares de origen. Por ello, Claudia Sheinbaum se tomó con humor los comentarios que sugieren su gasto excesivo en marcas de lujo.