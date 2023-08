En Sinaloa usan Inteligencia Artificial contra casos de glaucoma

Con la implementación de Inteligencia Artificial (IA) se desarrolla un nuevo método para la identificación en etapa temprana del glaucoma.

El glaucoma es una enfermedad silenciosa que afecta a la visión ocasionada por el aumento en la presión intraocular del globo ocular que genera que lesiona diferentes estructuras al interior del ojo, en particular de la retina.

Este novedoso método está bajo la tutela de Emiliano Terán Bobadilla, investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas (FCFM) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), que a través de imágenes de fondo de ojos de pacientes, la IA identifica patrones en la retina y nervio óptico de la enfermedad y la compara con la de un ojo sano.

“La Universidad Autónoma de Sinaloa marca la pauta en toda Latinoamérica, es puntera en desarrollo de este tipo de metodología”, aseguró Terán Bobadilla.

El académico explicó que se han realizado vínculos con diferentes oftalmólogos para poder acceder a los pacientes y obtener las imágenes para este proyecto y así tener un algoritmo más preciso que beneficie a la sociedad.

La implementación de la IA va a hacer que el proceso de detección sea más rápido y a menor costo, además esta técnica aumenta la precisión del diagnóstico.

“Se busca que el diagnóstico y el tratamiento se den en una etapa temprana y así se prevenga la ceguera”, explicó.

El investigador indicó que este nuevo método ya cuenta con el apoyo de la Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) en Estados Unidos.

Además, el equipo multidisciplinario de la UAS, desarrolla diferentes metodologías para poder estudiar y entender este padecimiento, y a su vez, prevenir esta enfermedad.

A DETALLE

80% de las enfermedades de la visión son prevenibles.

1.5 millones de mexicanos padecen glaucoma.

MAAZ