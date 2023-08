Los libros de texto gratuitos no se distribuirán en Chihuahua, AMLO dice que la resolución viola la Constitución

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que acatará la resolución de un juez federal de no distribuir los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Chihuahua, tras calificar a la gobernadora de la entidad, Maru Campos de “reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera". Además, advirtió que la sentencia es violatoria de la Constitución.

“Nosotros vamos a cumplir con esa resolución, con ese mandato, aun cuando es violatorio de la Constitución, porque es una facultad del Ejecutivo, elaborar los libros, distribuir los libros de texto, pero vamos a cumplir y se va a continuar con el proceso legal porque no queremos que por culpa de estos irresponsables, deshonestos y políticos, conservadores, reaccionarios, se quedan los niños, los estudiantes en Chihuahua sin libros de texto”, señaló el primer mandatario en su conferencia matutina de este lunes.

Insistió en la reforma constitucional para que los ministros de la SCJN sean electos por voto popular. Foto: Cuartoscuro

En este contexto, insistió en su propuesta de reforma constitucional para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sean electos por voto popular, que presentará en septiembre de 2024.

Acusó que los ministros ganan entre 600 y 700 mil pesos mensuales, refirió que tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos para todos sus gastos del hogar, aseguró que tienen hasta jardineros a su disposición.

Sobre la distribución de los libros, señaló que esperarán la resolución final sobre la distribución de libros en Chihuahua, detalló que la sentencia deriva de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

"No queremos que por culpa de estos irresponsables y deshonestos y politiqueros, conservadores reaccionarios, se queden los niños, los estudiantes de Chihuahua sin libros de texto, ¿o ellos van a entregar los libros? Hay que esperar a ver qué resuelven y entonces vamos a decidir", sostuvo.

¿Qué estados se niegan a entregar los libros de texto gratuitos?

Estas son las entidades que han rechazado entregar a los alumnos de nivel básico los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP:

Chihuahua, Maru Campos

Jalisco, Enrique Alfaro

Nuevo León, Samuel García

Guanajuato, Diego Sinhue

Yucatán, Mauricio Vila Dosal

Aguascalientes, Teresa Jiménez

Coahuila, Miguel Ángel Riquelme

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, indicó que no los distribuirá e incluso los calificó como "basura", por lo que buscarán las maneras para que los alumnos de nivel básico no se vean afectados en su aprendizaje. En el caso Jalisco, el mandatario local Enrique Alfaro informó que no se entregarán hasta que no se resuelva el juicio de amparo que ordenó que se suspenda la distribución de los ejemplares.

Las autoridades educativas de Guanajuato sí entregarán los cuadernillos, pese a que habían señalado que no, pues muchos alumnos podrían verse afectados; sin embargo, el estado creó sus propios libros de matemáticas y español para completar la formación. En cuanto a Yucatán, Aguascalientes y Coahuila resguardarán los libros hasta que se resuelva la situación jurídica, debido a los amparos que han sido promovidos en contra de los libros. Finalmente, Nuevo León los distribuirá hasta que los planes y programas de estudio se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

Al menos seis estados del país han puesto "peros", para la entrega de los nuevo libros de la SEP. Foto: Cuartoscuro

¿Qué sucede con los libros de texto gratuitos en México?

Los nuevos libros de texto gratuitos han sido criticados por diversos sectores, entre ellos, el bloque opositor, algunos padres de familia, expertos y hasta la iglesia. Uno de los aspectos más polémicos ha sido el contenido de los ejemplares, ya que hay quienes aseguran que en ellos se busca el adoctrinamiento a la 4T e inyectar el "virus comunista" a los estudiantes de educación básica.

Además, se ha visto con malos ojos la eliminación del libro de Matemáticas; sin embargo, lo que se eliminó son los libros por materia, pero lo referente a las matemáticas se encuentra en el texto de Saberes y pensamiento científico. Al respecto, algunos especialistas han indicado que en ellos hay "muy poco" o "mal" material para trabajar al respecto. Otros han referido que los cuadernillos tienen errores tipográficos y conceptuales.

¿Dónde consultar los libros de texto gratuitos?

La consulta de los polémicos cuadernillos puede realizarse en el sitio web de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos: https://www.conaliteg.sep.gob.mx/primaria.html. Este organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública se encargará de distribuirlos a más de 14.2 millones de alumnos y alumnas de todo el país.

El catálogo del nuevo ciclo está integrado por 36 títulos de la Nueva Escuela Mexicana que van desde el primero hasta el sexto grado. Para su consulta en línea es necesario entrar a la página web anteriormente señalada, dar clic en ''Catálogo de libros ciclo escolar 2023 - 2024", y después en "Primaria", ahí se desglosará cada uno de los textos según el grado escolar.

Con información de Elisa Ramírez.