Jalisco: continúa la búsqueda de las hermanas Saucedo Zermeño y Beatriz Hernández en Encarnación de Díaz

Aún no hay avances en la localización de las hermanas Adriana, Rosa Olivia y Marisela Saucedo Zermeño, así como Beatriz Hernández Martínez, quienes despacieron en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco y no han tenido comunicación alguna sus familiares señaló el Coordinador de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben.

"No ha habido comunicación de las muchachas con familiares ni con autoridades, estamos a la espera de", dijo.

Sobre el hallazgo de una camioneta con cuerpos de cuatro mujeres y un hombre en Zacatecas, preliminarmente, señaló que se presume que se trata de los policías que fueron levantados en Villa Hidalgo en la entidad y no de estas jóvenes que desaparecieron en Encarnación de Díaz.

Búsqueda de las hermanas en Jalisco Foto: Especial

En tanto los operativos se llevan a cabo en conjunto con la Fiscalía de Aguascalientes y la presunción de un hecho violento, al menos en la desparición de una de ellas, Marisela, quien fue sustraída en la ranchería "Las Chivas" el pasado 28 de julio al medio día.

"El trabajo en campo cambia ya cuando se tiene la presunción de que pudo haber sido de forma violenta, cambia la forma en la que se aborda. Se está abordnado ya con datos técnicos de telefonía, con los testigos, con las zonas en los últimos puntos en los que se pudo haber tenido contacto o que pudo haber sido parte de las rutas en las que ellas se desarrollaban en lo cotidiano para ver si hay cámaras o testigos que pudieran haber visto algo", comentó.

¿Dónde fueron vistas por últimas vez?

De acuerdo con la información del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, Rosa Olivia Saucedo Zermeño de 25 años, radica en Aguascalientes y trabaja en la industria automotriz y fue vista por última vez en el municipio jalisciense cuando salió junto con su hermana Adriana de 22 años y su pareja el 27 de julio.

Ficha de búsqueda de Rosa Olivia Saucedo Zermeño Foto: Especial

Ficha de búsqueda de Adriana Saucedo Zermeño Foto: Especial

Ficha de búsqueda de Marisela Saucedo Zermeño Foto: Especial

Beatriz Hernández Martínez, de 24 años, es originaria de la Huasteca Potosina pero reside en Aguascalientes y es trabajadora de la industria automotriz y desapareció cuando salió con su cuñada y su pareja.

Ficha de búsqueda de Beatriz Hernández Martínez Foto: Especial

Las jóvenes tienen entre 22 y 28 de edad y la investigación se lleva a través de autoridades de Aguascalientes. Las hermanas Saucedo Zermeño son originarias de Jalisco.