Declaran muerte cerebral a Gabriela, la joven que recibió un balazo durante un tiroteo en el AICM

Este viernes por la tarde se dio a conocer que la joven Gabriela de 20 años, quien recibió un impacto de bala durante una balacera en uno de los estacionamientos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), fue declarada con muerte cerebral debido a la gravedad de su estado de salud, una vez que recibieron la noticia, sus familiares se despidieron de ella.

Fue el pasado miércoles 9 de agosto por la noche cuando policías pertenecientes al municipio de Nezahualcóyotl persiguieron un auto presuntamente porque se negó a una revisión de rutina y llegaron hasta la Terminal 2 del AICM en donde se desató una balacera que dejó un saldo de dos heridos y cinco detenidos.

¿Cómo evolucionó la salud de Gabriela?

Desde lo ocurrido en la Terminal 2 del AICM, la salud de la joven víctima se vio comprometida y en cuanto ocurrieron los hechos fue trasladada por paramédicos al Hospital Gustavo Baz Prada para ser atendida de urgencia, ya que recibió un impacto de bala en la cabeza y en el oído y de acuerdo con su papá, el señor Hugo Estrada, no ha habido mejoría.

"Hay una parte en el cerebro que fue dañada, ya no es curable, creo... porque un balazo es un balazo y la bala sigue adentro y sigue dañando, me imagino. Pero hay una parte del cerebro muy dañada, es una parte que ya no se puede regenerar" dijo su padre, quien se ha mantenido al pendiente de Gabriela.

De acuerdo con lo referido por Telediario, el neurocirujano acudió este viernes a las instalaciones del Hospital Gustavo Baz Prada para entregarle a su padre un informe completo sobre la evolución y afectaciones en el cerebro de su hija, posteriormente, se les permitió el paso a los demás familiares para despedirse de la joven.

Gabriela había sido intubada debido a la gravedad de su estado de salud. Previamente fue trasladada al Hospital General La Perla en el municipio de Nezahualcóyotl para una valoración neurológica en la que el médico dijo que no era necesaria una cirugía, lo cual cambió después y se definió que sí era necesaria, por lo que ahora debía ser trasladada nuevamente, pero a un hospital de especialidades. Este último traslado se canceló debido a la noticia de la muerte cerebral de Gabriela, quien habría recibido en total tres disparos, dos en la cabeza y uno en el oído.

Fiscalía de la CDMX obtiene prisión preventiva para los policías mexiquenses que participaron en la balacera del AICM

Este viernes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) emitió un comunicado de prensa en el que refirió que obtuvo de un juez de control la medida cautelar de prisión preventiva para los dos policías de Nezahualcóyotl, por su probable participación en el delito de tentativa de homicidio calificado, registrado el pasado miércoles en el estacionamiento de la Terminal 2 del Aeropuerto de la CDMX.

"Durante la audiencia de control, y luego de que el juzgador calificó como legal la detención de ambos servidores públicos, el agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial, formuló la imputación correspondiente y solicitó la vinculación a proceso. La defensa de los imputados, no obstante, solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la autoridad judicial estableció la medida cautelar referida en tanto se desarrolla la nueva audiencia" señala el comunicado.

