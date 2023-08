El cadáver del "R-18" no ha sido reclamado: el exsicario de "El Mayo" Zambada podría terminar en la fosa común

El cuerpo de Jorge Raúl González Cristerna, conocido como el "R-18", aún permanece en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), ya que su familia no ha realizado el reclamo correspondiente, según confirmó Jesús Arnoldo Serrano Castelo, vicefiscal en la Zona Sur.

En relación al atentado ocurrido el domingo pasado en la carretera libre Mazatlán-Culiacán, donde perdieron la vida dos presuntos escoltas que acompañaban a González Cristerna, Serrano Castelo informó que los fallecidos ya han sido identificados. El funcionario indicó que la esposa de uno de los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa en Colima, quien resultó herida levemente junto con un niño en el mismo incidente, está recibiendo protección por parte de la Fiscalía.

"La Fiscalía ha estado garantizando sus derechos desde la entrevista… Hemos estado asegurando su seguridad física y hemos mantenido una comunicación constante con ellos en relación a las diligencias necesarias en el expediente”, comentó.

Su cuerpo fue recuperado por las autoridades de estado. FOTO: Manuel Aceves

Nadie ha reclamado el cadáver del capo

Serrano Castelo añadió que aún no cuentan con información confirmada sobre posibles vínculos del "R-18" en Mazatlán, pero sí tienen conocimiento de que residía en otro estado. Esto requeriría colaboración interinstitucional, lo cual aún no se ha registrado en el expediente de investigación.

En cuanto a la identificación formal del cuerpo de Jorge Raúl González Cristerna, el vicefiscal mencionó que hasta el momento se han reclamado dos cuerpos debidamente identificados, pero el cuerpo del "R-18" no ha sido reclamado por su familia. La entrega se llevará a cabo una vez que sea identificado formalmente por sus familiares.

En caso de que no haya ninguna persona ligada al presunto criminal, su cuerpo será enviado a la fosa común, donde descansará hasta que haya alguien que busque sus restos y demuestre algún tipo de relación de parentezco.

De acuerdo con el Artículo 42 del Reglamento de Panteones del municipio de Mazatlán, estos restos podrán permanecer hasta ocho años en su sepultura. Si alguien paga los derechos correspondientes, podrán continuar en este sitio hasta un máximo de 24 años. Después de esto, se solicitará el retiro de sus cenizas o su cuerpo.

Las autoridades investigan los crímenes en los que pudo haber estado involucrado. FOTO: Archivo.

Sí identificaron a los otros fallecidos

"Aún no ha sido entregado, en cambio los otros dos sí lo han sido, todos con identificación confirmada. Solo falta el cuerpo de esta persona. ¿La familia no lo ha identificado aún? Formalmente no, la familia no ha acudido y entendemos la razón detrás de ello", afirmó.

Serrano Castelo reiteró que en el momento en que los familiares se presenten, el cuerpo del "R-18" será entregado a ellos. El funcionario evitó confirmar si la Fiscalía de Colima ha participado en el proceso de identificación del "R-18", y aclaró que la Fiscalía General de la República tomará la decisión de si asume el caso. Sin embargo, subrayó que existe una línea activa de colaboración entre las diferentes autoridades involucradas.