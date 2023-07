El alcalde de Toluca llama a la unidad para dar certeza a la población

El presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, llamó a los ediles a seguir trabajando en unidad para, así, combatir al verdadero enemigo, la delincuencia, pues sólo de esta manera se le puede dar certeza a la población y no defraudar su confianza.



Martínez Carbajal enfatizó que quienes integran la administración municipal tienen la responsabilidad de trabajar a favor de las 48 delegaciones que conforman la ciudad capital, porque es tiempo de edificar un mejor municipio del que se esté sumamente orgulloso.



"Este trabajo que estamos haciendo es para beneficio de la ciudadanía, como todo lo que hemos hecho y pasado por el Cabildo, así que hoy a la población debemos darle la certeza de que estamos trabajando, de que somos un equipo de trabajo que hoy como nunca necesitamos unirnos, porque los enemigos no son los que estamos sentados en esta mesa, no son los partidos políticos, los enemigos son el crimen, la delincuencia".





Los toluqueños requieren que les demos un mensaje de certeza, de trabajo, de unidad, y en ese sentido seguirá la administración municipal tal como lo ha hecho desde el día uno.



El alcalde enfatizó que en materia de seguridad continuará la coordinación con los tres órdenes de gobierno, que no se ha bajado ni se bajará la guardia en ningún momento, porque "no es un tema que nos ponga a trabajar, nosotros estamos trabajando todos los días y es un tema al que se le debe dar la dimensión que tiene".