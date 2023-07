El Obispo Ramón Castro afirma que ha fallado la estrategia de seguridad

El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro Castro, afirmó que la iglesia ha hecho recomendaciones al Gobierno federal suplicándole que revisen la estrategia de seguridad porque no ha funcionado, “abrazos, no balazos” no ha dado el resultado que hubiera adquirido el gobierno, sentimos que no es lo mejor, puesto que el crimen, la violencia, la inseguridad y el derecho de piso han crecido”.

Durante una conferencia de prensa en la Catedral de Cuernavaca aseguró que en los últimos cinco años la violencia ha tenido un aumento considerable, “en estos años las estadísticas, no yo, nos ponen en evidencia que los crímenes, la violencia y la inseguridad ha crecido de un modo preocupante”, sostuvo.

Aseguró que en los últimos cinco años la violencia ha tenido un aumento considerable. Foto: Cuartoscuro

El prelado subrayó que los recientes hechos de violencia han hecho reflexionar a la iglesia sobre que se tiene que hacer efectivo el estado de derecho, además de hacer funcionar realmente las leyes como están establecidas, puesto que piensa que es una de las mejores formas para poder recuperar la paz que todos quieren.

Además, hizo un llamado a los generadores de violencia del país, pues les asegura que ese no es el camino correcto, “no se les debe de olvidar que todos somos una sola familia humana, que no pueden desvalorizar a cada persona y poner sobre la vida sus intereses personales, tienen que convertirse, tienen que cambiar y descubrir que ese no es el camino para obtener dinero, hacer sufrir a tanta gente y salpicar de sangre al país”, dijo.

Finalmente, el también obispo de Cuernavaca invitó a los pobladores de dicha capital a que se sumen a la marcha por la paz que se llevará a cabo el próximo 15 de julio en la iglesia de Tlaltenango, en punto de las 8 de la mañana iniciarán con oraciones dentro de la iglesia y posteriormente iniciará la caminata que llegará a la Catedral.