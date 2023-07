¡Alimañas! Ratones y cucarachas destruyen acervo pictórico del MACO en Oaxaca

Ratones y cucarachas carcomieron el acervo artístico del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO), reveló el consejero Jurídico del estado, Geovany Vázquez Sagrero quien expuso que después de un cateo a la bodega del recinto se han recuperado 500 de 570 piezas. "Las obras que se encontraron no estaban resguardadas en las condiciones que refiere el representante legal de la Asociación Civil Amigos del MACO, Rubén Leyva, sino por el contrario, se localizaron en total abandono y deterioro", manifestó el funcionario estatal.

“No se cuenta con luz eléctrica, lo que representa una situación lastimosa para la cultura”

Lamentó que las obras, realizadas por diversos artistas, se encuentren en condiciones lamentables, al igual que el inmueble, "existen creaciones carcomidas por roedores, cucarachas, nidos de estos animales y no se cuenta con luz eléctrica, lo que representa una situación lastimosa para la cultura y arte del pueblo de Oaxaca", agregó el funcionario.

"Existen creaciones carcomidas por roedores, cucarachas, nidos de estos animales" señaló Geovany Vázquez Sagrero. | Foto: Carina García

Adelantó que peritos expertos realizarán el análisis correspondiente para conocer el estado de las obras y en su caso restaurarlos. El gobierno retomó legalmente la rectoría del MACO, luego de permanecer cerrado por varios meses por un conflicto laboral entre esta asociación civil y personas que laboraron en el mismo. Conforme a la ley, se le notificó al representante legal de esta agrupación Rubén Leyva, la rescisión del comodato que tenían a su favor en la administración del inmueble, la posesión de la propiedad y todo lo que conlleva el MACO.

FGEO realizó el cateo en la bodega de la galería

Las autoridades correspondientes como la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ante el Notario Público realizó el cateo en la bodega de la galería, y se hallaron obras en abandono y deterioro; se cuenta con fotografías, videos y evidencias que avalan estas condiciones, agregó Vázquez Sagrero.

"El Gobierno del Estado no se va apropiar de posesiones que no le pertenezcan al Museo, se tiene un inventario claro y las condiciones en que se encuentran las obras, por lo que es evidente que no se resguardaron de manera profesional como manifestó el representante legal de la Asociación Civil Amigos del MACO", manifestó.

Se han recuperado al rededor de 500 obras, pero de acuerdo al inventario son 570. | Foto: Carina García

Informó que se han recuperado al rededor de 500 obras, pero de acuerdo al inventario son 570, por lo que falta un importante número de piezas que debe aclarar e informar dónde se encuentran. A los y las artistas de las obras que se encuentran en la bodega del MACO, no se preocupen pues se sostendrá una reunión para el proceso de entrega recepción conforme a la norma correspondiente, dijo