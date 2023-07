Enrique Alfaro decidirá rumbo político este fin de semana: "Lo que está pasando en la oposición necesita una revisión a fondo"

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, destacó que ante el descarte de algunos personajes que mostraron interés por encabezar la alianza PAN-PRI- PRD, es una señal de que al ver de lo que se trata realmente esta alianza, se bajan de su aspiración.

"Lo que está pasando en la oposición en este país necesita una revisión a fondo, me parece que lo que vemos en el bloque opositor o más bien, lo que vemos en la alianza del PRI y del PAN y del PRD, porque eso no es un bloque opositor, esa es una alianza de partidos y de una clase dirigente que ya no sirve, ese no es un espacio de participación política para quienes tenemos una visión distinta de la nación, alianza del PRI, PAN Y PRD y yo creo que en la medida que muchos de lo que ahí se han apuntado van viendo de lo que se trata realmente, están tomando sus decisiones", dijo el mandatario jalisciense.

Insistió que no es un bloque opositor lo que pretenden sino una alianza entre partidos; hasta el momento son seis los aspirantes presidenciales de la alianza Va por México que se bajaron de la contienda interna por diversos motivos.

Algunos de los aspirantes que han renunciado a sus aspiraciones en esta alianza son Gustavo de Hoyos, exlíder de la cúpula empresarial, y Alejandro Murat Hinojosa, exgobernador de Oaxaca, la senadora priista Claudia Ruiz Massieu, y la senadora panista Lilly Téllez, entre otros.

"Estoy haciendo una valoración a título personal" Créditos: Especial

Aspiraciones

Ante el cuestionamiento sobre sus aspiraciones personales y los resultados en las encuestas respecto de la aprobación a su trabajo como gobernador de Jalisco, señaló que en política no hay unanimidades y aunque las encuestas muestren una diferencia en la aprobación de su administración, la mayoría le respalda.

"No es fácil que todos te amen y que todos te respalden, pero con que la mayoría de los jaliscienses y una mayoría clara, vea bien lo que estamos haciendo, para mí es la mejor prueba de que hemos cumplido y que estamos listos para que esta decisión que estoy por tomar, la podamos hacer a partir de tener respaldo de la gente", señaló Alfaro Ramírez.

Aunque había mencionado en días anteriores que sería antes del 14 de julio cuando estaría tomando su decisión en cuanto a su futuro político, hoy dijo que podría ser este fin de semana, y aclaró que nunca ha participado en una elección en donde no crea ganar y aún le hace falta platicar con personas cercanas de su equipo.

"Voy a hablar de qué pasaría en función de la decisión que tome, porque estoy haciendo una valoración a título personal y he estado platicando con algunas personas que para mí es muy importante tener su opinión, por eso me tomé el tiempo necesario para poder tomar una decisión que anunciaré tentativamente este fin de semana".