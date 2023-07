Los dichos de David Grusch sobre ovnis y material extraterrestre no son pruebas: “En su manos jamás ha estado el material"

Ante la revelación de que el gobierno de Estados Unidos tiene en su poder algunos restos de seres biológicos "no humanos" y la afirmación de avistamientos de ovnis, el doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que la gente debe tener los pies sobre la tierra. Pidió no dejarse llevar por la emoción de estas declaraciones que pueden ser muy impactantes y que no se habían dado en el pasado.

“Decir que hay evidencia de naves de origen extraterrestre y de restos de residuo biológico no humano son declaraciones bastantes fuertes”, señaló.

Al respecto, en entrevista para Noticias con Javier Alatorre, el experto en astronomía señaló que esas declaraciones no están acompañadas por la debida evidencia que debiera poner los pies sobre la tierra. Señaló que existe la facilidad para hacer esas declaraciones como las que hicieron los militares; sin embargo, lo que todo el mundo espera es la evidencia de lo que implican estas aseveraciones.

José Franco pidió ser observador en las declaraciones que se hizo el exmilitar David Grusch, en la que expresó que “a él le dijeron” que existían estas naves y que había material biológico no humano, pero él no las ha visto y no participó en ninguna de las búsquedas y hallazgos de estas naves y este material.

“En su manos jamás ha estado el material, ni la evidencia de las naves”, aseveró.

Reiteró que sus declaraciones se basan en “lo que le dijo un amigo”. Además, afirmó que pese a ser hombres de mucha experiencia e independientemente de las cartas credenciales que han logrado, de ser ciertas estas declaraciones tendrán que demostrar las evidencias, de otra manera se debe seguir siendo escéptico.

¿Hay información de Ovnis en México?

El experto aseguró que en México no hay información ni evidencia de Ovnis; sin embargo hay dichos y fotografías, videos, pero este material son de mala calidad que no permiten sacar alguna conclusión que hay enfrente o hacer un análisis adecuado.

En este sentido, señaló que no existe en México ni a nivel mundial, alguna evidencia de naves extraterrestres o seres no humanos que hayan estado en la Tierra.

“Debemos de catalogarlo como una buena fantasía que dista de ser realidad”, señaló

