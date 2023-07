VIDEO: camioneta atropella caballo en Ozumba, se pone de pie y muere

Un caballo perdió la vida luego de ser atropellado sobre la carretera federal México-Cuautla, exactamente en el municipio de Ozumba. Los hechos ocurrieron el pasado martes 25 de julio y quedaron documentados gracias a cámaras de vigilancia; pese a que en la grabación se observa que el equino se levantó tras el impacto, autoridades de Protección Civil confirmaron que el animal murió horas más tarde.

En las grabaciones se observa que el caballo corría, a todo galope por el campo, mientras que los automovilistas circulaban en la carretera. No obstante, el animal no redujo su trote y cruzó la vialidad sin percatarse de que una camioneta transitaba por el área. Desafortunadamente, el conductor de la unidad no pudo frenar y terminó embistiendo al equino, el cual fue arrastrado por varios metros.

El animal corría por la vialidad a toda velocidad. Foto: captura de pantalla.

El caballo se levantó, pero murió más tarde

Las imágenes muestran que tras el golpe el animal se incorporó y se puso de pie. Dos personas, supuestos dueños del animal, llegaron a la escena y ayudaron al caballo a cruzar la vialidad. En la grabación, el equino se ve confundido al momento de ponerse de pie, pero no se notan heridas de gravedad. No obstante, horas más tarde, la Coordinación de Protección Civil Ozumba reportó que el caballo no sobrevivió y perdió la vida.

Hasta la zona del percance se presentaron elementos de Protección Civil, los cuales certificaron la muerte del caballo. Por su parte, el conductor de la camioneta involucrada en el accidente huyó de la zona, por lo que se desconoce su estado de salud, así como las condiciones en las que quedó su vehículo, ya que el caballo se impactó a gran velocidad sobre el costado derecho del automóvil.

Tras el impacto el cabello fue arrastrado varios metros. Foto: captura de pantalla.

Por su parte, el alcalde de Ozumba, Valentín Martínez Castillo, compartió la grabación del accidente en su cuenta oficial de Facebook, donde aprovechó para pedir a los automovilistas que circulen con precaución. “Recomendamos manejar con precaución y estar siempre atentos ante cualquier situación que se presente en carretera. Recuerden manejar a la defensiva”, escribió el funcionario.