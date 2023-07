Veracruz: empresas “patito” se apoderan de la venta de huachicol de gas LP

En el estado de Veracruz han sido denunciadas penalmente algunas empresas por comercializar gas licuado de petróleo (LP) que pudo haber sido robado mediante tomas clandestinas, delito llamado popularmente como huachicol. Por este motivo, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP (Amexgas) solicitó la urgente intervención de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que vigile la operación de dichas compañías.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer que en Tierra Blanca, municipio ubicado en la zona sur de la entidad, hay por lo menos 14 empresas "patito" detectadas, mismas que ya tienen denuncias en su contra, pues se presume que el gas que distribuyen es robado.

En el estado han sido denunciadas penalmente algunas empresas por comercializar gas licuado de petróleo. Foto: Gobierno de Veracruz

Huachicol, un problema creciente en Veracruz

Amexgas recién reveló que, de acuerdo con una de sus proyecciones, el problema de tomas clandestinas de gas licuado de petróleo en Veracruz, o huachicol, se ha incrementado y podría continuar creciendo.

El presidente de Amexgas, Carlos Serrano Farrera, señaló que la Comisión Reguladora de Energía tiene facultades para exigir y verificar que se cumpla con los permisos para la operación de las empresas gaseras y así evitar cualquier ilegalidad.

"Yo pienso que sí, que estas dependencias tienen un rol importante; sin embargo, hay que reconocer que ya es más una labor de seguridad pública y ciudadana, quien tiene que combatir este tipo de delito”, señaló en entrevista con El Heraldo Media Group.

Amexgas recién reveló que el problema del huachicol se ha incrementado en el estado. Foto: Juan David Castilla

A su parecer, la CRE debe poner orden respecto a aquellas empresas de distribución y almacenamiento de gas LP que no cuentan con la documentación necesaria para trabajar. Sin embargo, opinó que quizá el motivo por el cual no ponen “mano dura” en el tema sea por miedo, al saber que posiblemente el crimen organizado está detrás de dicho ilícito.

“Lo que éstas autoridades administrativas (CRE) podrían hacer es ir a inspeccionar esas instalaciones de estaciones de carburación y al no tener permisos, pues cerrarla. Al ver que está una pipa trasegando gas y llenando otras cuatro o cinco pipas, algo que está absolutamente prohibido por el riesgo, pues clausurarla. Nada más que no lo hacen. No lo hacen quizá por el riesgo personal que existe", dijo Serrano Farrera.

Autoridades de Veracruz señalan a la CRE

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez también se pronunció sobre la Comisión Reguladora de Energía, durante una conferencia de prensa del pasado 29 de mayo, haciendo referencia a un caso sobre presunta corrupción donde se señala a una empresa que prestó servicios para las luminarias de Xalapa.

"No es fácil cambiar esas estructuras, imagínense. Ya no queremos que sea una CRE la que esté regulando las cosas y apenas insinuó el presidente (Andrés Manuel López Obrador) que se iba a modificar esa forma de organización y amparos. Y ya se tuvo que nombrar a otros comisionados que más o menos ayudarán a la estrategia energética del Presidente", expresó el gobernador de Veracruz.

En la actualidad, la CRE está integrada por el comisionado presidente Leopoldo Vicente Melchi García, quien es egresado de la Universidad Veracruzana (UV); la comisionada Norma Leticia Campos Aragón; los comisionados Hermilo Ceja Lucas, Guadalupe Escalante Benítez, Luis Linares Zapata y Walter Julián Ángel Jiménez; y la secretaria ejecutiva Eugenia Guadalupe Blas Nájera.

Amexgas reveló hace unos días que el estado de Veracruz podría cerrar este año con 2 mil 638 robos y tomas clandestinas de gas LP, la mayor cifra registrada a nivel nacional durante los últimos cinco años, según sus más recientes proyecciones.