Incendio en Sonora: tres de las víctimas eran músicos de la banda Mitósis que presentaba su show

Autoridades dieron a conocer que durante la madrugada del sábado 22 de julio de 2023, un sujeto que fue previamente sacado del bar, regresó con supuestas bombas "molotov" para estrellarlas contra la puerta del establecimiento, lo que provocó un incendio en el que murieron 11 personas, y cuatro resultaron heridas.

A la zona llegaron los elementos de emergencias, de la policía local y de la Fiscalía General del Estado para brindar auxilio a quienes lo necesitaran, e iniciar con las investigaciones de lo que sucedió en San Luis Río Colorado. Se sabe que por lo menos tres de las víctimas eran músicos del grupo que tocaba en vivo.

Crédito: Twitter

Mueren tres músicos en el incendio de un bar en Sonora

La periodista Rosa Lilia Torres dio a conocer que tres de los músicos de la banda Mitósis murieron en el incendio del bar de Sonora mientras daban su presentación de rock y ska para el deleite de los presentes; se trata de Adrián Becerra, Ricardo Martinez y Aaron Hernández, guitarrista, baterista y saxofonista.

Sergio González, músico y miembro de La Masakuata Ska, publicó un sentido mensaje en las redes sociales. A través de su Facebook oficial aseguró que durante la madrugada lo despertaron con llamadas y mensajes para saber si estaba bien, fue entonces cuando se enteró que sus amigos estaban en la tocada.

El mensaje que le dedicó a los músicos fue:

"Carnal, Ricardo Martínez ayer te vi conectado en ese momento y lo primero que hice fue enviarte mensaje para ver en qué punto estabas y se que ya no me contestarás nunca ese mensaje; y mi pekis, Adrián Becerra Pérez, no jodas, tu prometiste que ibas a seguir tocando hasta que la máquina ya no diera y hoy por la cobardía de un h* de p* ya no estás más con nosotros... vuelen alto hermanos", escribió en las redes sociales.

Crédito: Facebook / Sergio González

La comunidad se despide de los músicos