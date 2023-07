Incendio en bar de Sonora: al menos 11 personas murieron en San Luis Río Colorado

Este sábado por la madrugada ocurrió un incendio en un bar de Sonora ubicado en San Luis Río Colorado. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE), un hombre presuntamente ebrio estaba acosando a las mujeres del centro nocturno, por lo que fue retirado del mismo, pero después arrojó un objeto con fuego a las puertas del establecimiento provocando un incendio en el que hasta el momento se puede confirmar la muerte de 11 personas.

Sin embargo, Foro TV refiere que la cifra podría haber aumentado a 11, aunque de momento, las autoridades no han confirmado aún otro deceso sobre este hecho. Por su parte, el Fiscal General del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez señaló que las personas que perdieron la vida habrían muerto por la inhalación de gases durante el incendio.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

A través de Twitter, la Fiscalía de Sonora refirió que ya realiza las investigaciones pertinentes en torno a la identificación y captura de un sujeto que provocó un incendio intencionalmente en la colonia Comercial ubicada en San Luis Río Colorado: "En información generada de manera preliminar, se detalla que el incidente se originó a la 1:33 am de este 22 de julio del 2023, luego de que un sujeto, aparentemente con un alto grado de embriaguez, arrojó un objeto con fuego a las puertas del establecimiento, luego de ser expulsado por elementos del mismo" se lee en el tuit.

11 personas murieron en el incendio. | FOTO: Twitter @gabbysalido

Testigos refirieron que el presunto responsable es un hombre de aspecto joven quien se encontraba faltándole el respeto a las mujeres de ese bar, por lo que fue retirado por elementos del establecimiento conocido como Beer House Cantina. No obstante, después regresó y arrojó una especie de bomba molotov a las puertas del inmueble.

Hasta el momento se reportan once personas sin vida, siete hombres y cuatro mujeres, además de cuatro lesionadas, quienes se atienden en hospitales de San Luis Río Colorado, Sonora y de los Estados Unidos: "Las cuatro personas lesionadas reciben la mejor atención médica posible y se encuentran siendo apoyadas por la Secretaría de Salud del Estado de Sonora" se lee en el comunicado.

Las autoridades ya investigan lo ocurrido. | FOTO: Twitter @rosaliliatorrs

Difunden en redes sociales videos del incendio en el bar de San Luis Río Colorado

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de Servicios Periciales llegaron al lugar para iniciar los trabajos pertinentes y se coordinaron con personal de los tres niveles de gobierno. Las investigaciones continúan en curso para esclarecer los hechos, fincar las correspondientes responsabilidades y llevar justicia a quienes la solicitan. Cabe destacar que el impacto de este hecho fue tal que diarios de circulación internacional como The New York Times dieron a conocer la noticia.

A través de Twitter, la periodista Rosa Lilia Torres compartió fotografías y videos de los hechos registrados en un bar de Sonora durante las primeras horas de este sábado. En ellas se puede escuchar el terror de los testigos quienes refieren que aún hay personas al interior, al mismo tiempo que se puede ver cómo se consume la entrada principal del incendio.

Testigos refirieron que no se podía abrir la puerta de emergencia del bar. | FOTO: Twitter @sanchezmares85

Integrantes de un grupo musical mueren en el incendio del Beer House Cantina

A través de redes sociales, conocidos, familiares y amigos del grupo musical "Mitosis Versatil" dieron a conocer el fallecimiento de tres de sus integrantes en el siniestro que ocurrió durante la madrugada en el Beer House Cantina, el lugar al que acudieron a tocar este viernes por la noche y que fue incendiado por un hombre que estaba teniendo una conducta inapropiada con las mujeres.

"Ayer me despierta la llamada de mi hermano desesperado y el mensaje de un amigo preguntándome si estoy bien porque pensaron que andaba tocando... ahí comienza la pesadilla: Despertando. (...) No es justo ir a pasarla bien y terminar de esa manera, pudimos haber sido cualquiera de nosotros como músicos o espectadores de verdad mi cabeza no entiende ni entenderá nunca, mi corazón esta destrozado por ir a buscar a mis conocidos y ver a tanta gente inocente tirada en la calle que solo fue con la intención de pasarla bien" escribió un usuario de Facebook, conocido de las víctimas.

Ricardo Martínez, Adrián Becerra Pérez y Aarón Hernandez son los integrantes de la agrupación que murieron durante el incendio, por lo que sus seres queridos les han dedicado emotivos mensajes a través de redes sociales asimismo, la reportera Rosa Lilia Torres compartió la triste noticia sobre la banda que estaba tocando en el bar cuando ocurrió el siniestro.

Alfonso Durazo advierte que no quedará impune

A través de sus redes sociales, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo advirtió que no quedará impune el incendio del bar que dejó 11 muertos. En un comunicado aseguró que instruyó a las autoridades para que identifiquen, localicen y detengan de manera inmediata al responsable de los hechos para que se enfrente a la ley.

"Condeno tajantemente el actuar tan cobarde y trágico de la persona que provocó el incendio en el lugar, por lo que he ordenado a las instancias correspondientes dar inmediatamente con su paradero para que sea detenido y juzgado con todo el peso de la ley", escribió el mandatario local.

Aseguró también que su gabinete y equipo de trabajo tienen la instrucción de tomar acciones y brindar a las personas afectadas todas las atenciones para que puedan llevar a cabo de la mejor forma posible su proceso de recuperación tras el incendio. También dijo que se puso en contacto con ellos para ofrecerles acompañamiento.