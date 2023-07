El narco que quería ser un psicópata y el sicario más temido del mundo que fue delator y lo pagó caro

“Me transformaron en un animal”, señaló un joven sicario que a sus 22 años de edad ya contabilizaba más de 100 asesinatos en su cuenta personal cuando estaba bajo las órdenes del Cártel de Guerrero Unidos en el periodo que competían por la plaza en el estado de Morelos hace más de cuatro años. El aún adolescente de 17 años recordó cuando estaba junto con otros reclutas con uno de los instructores del narco que los sometían a una primera prueba para ser parte de ellos.

Uno de los entrenadores sostenía un cadáver desnudo que lo dejó tirado en el suelo. La primera orden fue a un aspirante de sicario para que descuartizara el cuerpo. Pero el horror invadió al recluta y solo se quedó postrado mirando la escena. En ese momento, el instructor sacó su arma y le disparó a sangre fría en la nuca.

La violencia del narco convirtió a un joven en uno de los sicarios más temidos en Morelos. Foto: Archivo

Tras el homicidio, tocó el turno al joven de 17 años a quien le fue dado el machete para ejecutar la orden. El aspirante vio la oportunidad que tanto esperaba para tener mucho dinero, además de tener poder e inspirar respeto que tanto aspiraba a través del miedo. El sicario repitió la primera idea que se le vino en mente que compartió para el New York Times.

Entonces cerró los ojos y destazó el cuerpo. Su formación como sicario había comenzado en uno de los centros de entrenamiento para narcos ubicado en las montañas donde siguió padeciendo de ingresos económicos y a su vez vivió una serie de situaciones que lo invadieron de horror por las acciones que hacían los narcos.

“Me sacaron todo lo que quedaba de humano en mí y me hicieron un monstruo”: el recluta de Guerreros Unidos.

Su formación siguió durante algunos años, dijo, hasta que paulatinamente se fue convirtiendo en uno de los máximos asesinos del narco, pero recordó que comenzó a ganarse “el respeto” de sus colegas sicarios cuando se le ordenó matar a dos hombres que estaban en la calle. Sin pensarlo, el joven sicario se armó con un cuchillo y los degolló, una vez hecho el crimen se enteró que eran inocentes.

En 2017 cuando cumplió 22 años, ya tenía más de 100 homicidios realizados. Por ello era uno de los objetivos prioritarios de las autoridades de Morelos. Aunque hubo un caso que jamás dejó de olvidar, cuando fue encomendado a una misión para eliminar a los integrantes de un grupo de secuestradores.

Los sicarios tienen presencia en varias zonas del país. Foto: Archivo

Al llegar al lugar, el sicario encontró a un joven como él, era un estudiante, lo supo al ver su mirada aterrada y su lenguaje corporal. Aunque trató de protegerlo, el jefe de los sicarios le ordenó que debía matar a todos, incluyendo al estudiante ya que no quería testigos. Antes de degollarlo, el narco le ofreció disculpas.

“Ese estudiante todavía me atormenta. “Veo su cara, implorándome por su vida. Nunca me voy a olvidar de los ojos. Es el único que me ha mirado así alguna vez”, dijo el sicario.