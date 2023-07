"Existían imprecisiones": Abogado de las nadadoras mexicanas revela motivos por las que no les pagaban su beca

Después del tercer requerimiento de un juez, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) pagó al equipo de nado artístico todo lo que le debía de las becas de enero a julio. Ante esto Luis Jiménez, abogado especialista en materia deportiva aseguró que este viernes 21 de julio se recibió el dinero. Además, la Comisión realizó cumplimientos parciales de la sentencia interlocutoria.

“Habrían pagado el mes de junio, después julio; evidentemente nos inconformamos ante este procedimiento y hoy han liquidado lo correspondiente de enero a mayo de 2023”, señaló.

Ana Gabriela Guevara arremetió contra las nadadoras mexicanas

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el representante de las nadadoras mexicanas indicó que está asegurada la sentencia de la suspensión definitiva dictada por el juez.

Explicó que se cumplió la sentencia parcialmente, ya que ahora irán al fondo de la controversia, que el juez determine si el procedimiento de la Conade fue legal o no, se podrían tocar otros casos que podrían beneficiar esta sentencia.

Razones por las que no les pagaban

Ante la declaración de Ana Gabriela Guevara de que no se podía pagar ese dinero porque había otro tipo de situaciones legales que lo impedían, el abogado de las deportistas señaló que se estuvieron haciendo imprecisiones respecto a esas declaraciones, sobre todo al no cuestionar por parte de los medios y en rebatir ese punto.

Lo que argumentaba es que se había reconocido a un comité organizador por el desconocimiento que se había dado del presidente de natación de la federación.

“La razón por la que se crea el comité estabilizador es porque Conade no cumple con la ley”, señaló.

Conade concluye pago de atletas mexicanas Foto: Especial

Al respecto, Jiménez precisó que la Ley general de Cultura Física y Deporte señala que Conade solo puede reconocer a la Federación o al Consejo Directivo que reconozca la Federación Internacional.

En este sentido, dijo, en el momento que la Federación internacional desconoce al presidente de la Federación Mexicana de Natación, Conade no podría pronunciarse reconociéndolo o haciendo omiso ante el pronunciamiento de la internacional. Por ello, en el momento que la Conade incumple con la ley, es la razón por la que World Aquatics o Federación Internacional de Natación nombra al comité estabilizador y la única función que tenía era el registro de los atletas para competencias internacionales.

No estaba registrada como órgano perteneciente al sistema nacional del deporte; es decir, fueron excusas que no fueron cuestionadas en su momento porque las excusas eran imprecisas o no tenían ningún fundamento.

DRV