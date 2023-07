AMLO ya no demandará al abogado de García Luna, pero no da el brazo a torcer

El presidente López Obrador informó que como no puede demandar en Estados Unidos por daño moral a César de Castro, abogado de Genaro García Luna, le enviará una carta la cual dará a conocer la próxima semana. En la Conferencia Mañanera dijo que tras consultar con abogados, le indicaron que De Castro está protegido por las leyes de ese país. “No se les puede acusar por difamación y daño moral”, explicó.

“Estoy haciendo una carta al abogado de García Luna, se los voy a dar a conocer, creo que la próxima semana, porque se la voy a enviar. Resulta que hice una consulta con abogados y ya está muy protegido el abogado de García Luna por las leyes, goza la impunidad y no se puede, no procede una denuncia en contra de él”, afirmó.

“Hay vamos a decir tesis, jurisprudencia en el derecho en Estados Unidos que protegen a los abogados. No se les puede acusar por difamación y daño moral, entonces si le estoy mandando una carta que voy a hacer pública para explicar eso, que también es al mismo tiempo una protesta porque no es posible que se calumnie y no se pueda acusar al calumniador o goce de impunidad, todos estos abogados, es algo muy peculiar”, aseveró.

López Obrador comentó que por la recomendación de los abogados no lo puede demandar, ya que el abogado de García Luna puede argumentar que estaba “cumpliendo con su deber de defender a su cliente y que puede preguntar cualquier cosa, que es parte de su oficio”.

Después, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de presidencia, leyó el comunicado de la Fiscalía General de la República en donde se informa qué hay tres órdenes de aprehensión vigentes en contra de Genaro “G”, su esposa y varios hermanos, emitidas por jueces federales por delitos cometidos en México y los cuales no tienen vinculación con el proceso penal que se le sigue en Estados Unidos.

El 16 de febrero, el presidente López Obrador dijo que analizaba si demandaría en Estados Unidos a César de Castro, abogado de Genaro García Luna, por daño moral luego de que lo señaló de presuntamente recibir 7 millones de dólares del narcotráfico en 2006. En ese momento, instruyó al entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, para que hiciera un análisis de la viabilidad de la demanda ya sea como ciudadano o presidente de México

AMLO ya no demandará a César de Castro

