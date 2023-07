AMLO presume logros: "Nada ni nadie podrá vencernos y la oposición no va a lograr nada"

Al reunir nuevamente a miles en el Zócalo, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a la oposición que mientras no cambien su visión de gobernar para una “minoría privilegiada” no vencerán a la Cuarta Transformación (4T); a la par, alertó a sus correligionarios, entre ellos las corcholatas presidenciales, no confiar en las élites, sino aliarse con el pueblo.

“Nada ni nadie podrá vencernos”, enfatizó al festejar el quinto aniversario de su triunfo electoral y lo que llamó el inicio de la 4T.

En su discurso de 64 minutos, acompañado de su familia, el gabinete, 22 gobernadores de su movimiento y los seis aspirantes presidenciales de la 4T, López Obrador acusó que la oposición se ha “constituido en una especie de supremo poder conservador” y “su gerente” es Claudio X. González.

Dijo que ellos no han aceptado la nueva realidad en la “que el pueblo de México se ha empoderado y no quiere seguir siendo vasallo de nadie”, y de manera contraria los ofenden con campañas de mentiras y calumnias para buscar “reconquistar el gobierno”.

“No es sentencia, ni siquiera advertencia, ni mucho menos amenaza, pero les digo desde el Zócalo, la principal plaza pública de México: poco lograrán si no abandonan su egoísmo y aprenden a respetar y amar a sus semejantes... Mientras ellos no acepten y practiquen estos preceptos y nosotros los mantengamos y los reafirmemos, nada ni nadie podrá vencernos”, dijo.

López Obrador se dirigió a sus correligionarios para advertirles: “no debemos apartarnos de nuestros ideales y principios”.

En su discurso, que causó varios momentos de aplausos y porras, López Obrador resaltó que a cinco años de su triunfo “nuestro movimiento está más fuerte que nunca”.

También presumió resultados en materia económica, como el crecimiento al 3 por ciento del PIB; los programas que llegan a 30 millones de los 35 millones de hogares en México; y también en seguridad.

“Se avanza hacia la erradicación de la violencia, lo vamos a lograr entre todos, me canso ganso”, afirmó.

Por I. Saldaña y P. Salazar

MAAZ