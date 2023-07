Luz Raquel murió hace un año, la investigación sobre su feminicidio sigue en pie, pero sin avances en Jalisco

A un año de la muerte de Luz Raquel, la mujer que falleció en agonía a consecuencia de quemaduras en su cuerpo luego de ser quemada con alcohol, su familia continúa en espera de que llegue la justicia en lo que sostienen es un feminicidio. Por lo pronto, Bruno, hijo de Luz Raquel será intervenido este jueves con la esperanza de mejorar su calidad de vida.

Aurora Padilla, hermana de Luz Raquel, destaca que la investigación sigue y que la línea de investigación de feminicidio continúa abierta, aunque sin avances por parte de la Fiscalía estatal y es por eso que ya hay recursos interpuestos que no puede mencionar por el sigilo en la investigación.

“Esa línea sigue abierta y se sigue trabajando. Hay algunos recursos por ahí ya interpuestos que no puedo hablar mucho por la investigación, pero la investigación sigue por feminicidio, sigue ahí y no hay un avance significativo porque es complicado, después de una carpeta tan mal hecha, que primero el Centro de Justicia para Mujeres, por ahí hubo muchas inconsistencias, después cuando llega Feminicidios también, entonces pues es una cosa que es difícil levantar pero no imposible y seguimos en la lucha hasta el fin”, refiere en entrevista para El Heraldo Media Group.

Ahora como cuidadoras, tanto Aurora como su mamá, han volcado la vida en la salud física y psicológica además de buscar la atención para mejorar la calidad de vida del pequeño que perdió su mamá. Señala que ha sido difícil dar el seguimiento al caso legal porque “uno quisiera manifestarse para que alguien volteara a vernos pero con los cuidados intensivos de Bruno, se nos ha hecho muy difícil y claro que lo vamos priorizar para que él esté bien después de que todo esto pasó”.

La muerte de la mujer detonó diversas denuncias a lo largo del estado. FOTO: Mayeli Mariscal.

¿Cómo murió Luz Raquel?

Luz Raquel, murió el 19 de julio de 2022, tres días después de agonizar en el Hospital Civil con quemaduras en su economía corporal, con 35 años de edad y era cuidadora al cien por ciento de su hijo Bruno, quien tiene una condición de autismo agudo, y este jueves, esperan que gracias a la neurocirugía por estereotaxia que es mínimamente invasiva y que eliminaría la auto agresividad y entero agresividad, haciendo que Bruno gane calidad de vida.

“Ha sido muy difícil, sobre todo para él (Bruno), creo que la familia obviamente todos estamos afectados y su ausencia todavía la estamos asimilando y creo que también con lo de Bruno le hemos dado prioridad porque él de verdad no hay una noche que no quiera irse con su mamá, que nos diga que quiere irse a su casa. Realmente él perdió a su mamá, su vida, su rutina, su casa, que toda la vida fue su hogar y ha sido muy difícil verlo a él tan lastimado, tan triste de repente y sus cambios de humor de repente por querer verla”, relata Aurora.

La intervención quirúrgica se esperaba que se llevara a cabo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin embargo al no tener afiliación, se determinó a través de la Suprema Corte que el Instituto le brindara el seguimiento a la salud del menor. Posteriormente se reconoció que no se contaba con la tecnología para realizarla y la familia de Bruno buscó médicos particulares que la realizarán, localizando a dos, uno de los cuales está en Guadalajara pero debido a lo costoso de la cirugía, estuvieron haciendo rifas y pidiendo donativos, monetarios, aunque finalmente, las autoridades estatales si apoyarán con los fondos para que este jueves se concrete.

Murió el año pasado. Las autoridades no han resuelto el feminicidio. FOTO: Redes sociales

No ha habido la respuesta necesaria

El seguimiento y atención por parte del estado de Jalisco, se da principalmente a través del municipio, y personal del DIF Zapopan han estado atentos a la salud del menor además de que por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva -a penas en los últimos meses-, intervino al acompañar a Aurora para que se liberara un fondo para la operación en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con el que se podrá realizar la operación a su sobrino.

Previo al desenlace fatal, Luz Raquel estuvo solicitando ayuda a distintas autoridades, municipales y estatales debido a la violencia que padecía constantemente y que ejercía un vecino, el cual estuvo detenido acusado de amenazas, sin embargo no fue relacionado por las autoridades por la muerte de ella y actualmente ya está en libertad.

En vida dejó a un hijo que será intervenido el jueves. FOTO: Twitter

En las paredes de su edificio se escribieron amenazas de muerte en contra de Luz Raquel y la Fiscalía determinó que éstas fueron escritas por la misma víctima, lo que generó el reclamo y la duda de la opinión pública y hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre avances en la investigación de quien o quienes pudieran haber agredido directamente a Luz Raquel arrojando alcohol y prendiéndole fuego, acción que trajo como consecuencia su muerte.

Ante la atención de la opinión pública, tanto local, nacional e incluso internacional, Aurora pide que no se dejen guiar por lo que presuntamente se quiso hacer pensar “yo sé quién era Luz. Me gustaría eliminar tantos mensajes de odio creo que es lo que menos se necesita para este mundo y me gustaría que hubiera un poco más de empatía. Yo no quiero que estén en mi posición porque eso sería muy cruel el deseara la gente que viviera esto, pero que sean espectadores sin juzgar y simplemente apoyar a la familia en momentos tan difíciles porque creo que nadie queremos vivirlo y todos estamos en la cuerda floja con esta situación tan delicada que vivimos, no solamente en Jalisco, sino en México e internacionalmente, yo por eso les pediría mucho respeto y mucho amor porque son hace falta eso”.