Profepa resguarda a especies exóticas en CDMX

En la Ciudad de México, entre 2018 y marzo de 2023, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha asegurado 19 especies silvestres todos los días, en promedio.

De acuerdo con una respuesta a una solicitud de información, esta dependencia informó que en este periodo, se aseguraron 36 mil 640 animales y plantas en la capital del país.

Los aseguramientos se llevaron a cabo en al menos 11 alcaldías.

Entre las especies aseguradas se encuentran venados cola blanca, avestruz, tigres, ajolotes, zorros, boas, ranas, pitones, peinados de mar, iguanas, tortugas, pericos, cotorras, comadrejas, cactus, hipocampos, tlacuaches, cobras, guacamayas, nopales, cenzontles, mapaches, búhos, biznagas, entre otras.

La Profepa tiene la atribución de verificar el cumplimiento de la legislación ambiental, mediante acciones de inspección y vigilancia, para la conservación y protección de vida silvestre y sus recursos genéticos; bioseguridad de organismos genéticamente modificados; especies exóticas que amenacen ecosistemas, hábitats u otras especies.

Entre la problemática más común detectada se encuentra el tráfico ilegal de vida silvestre, comercio ilegal de vida silvestre (por internet, mercados, tianguis, tiendas de mascotas), posesión de mascotas sin documentación y sistema de marcaje.

Del universo de las más de 36 mil especies aseguradas, se detectaron seis mil 716 en peligro de extinción.

De los ejemplares que más se encontraron está la suculenta echeveria elegans. El 7 de diciembre de 2020 en la Alcaldía Venustiano Carranza se realizó el operativo y hallaron un total de mil 577.

Sobre esta especie, las autoridades hicieron una Guía práctica de propagación y cultivo de las especies del género Echeveria.

“Muchas veces al ser humano le resulta de mayor relevancia que la planta no sólo tenga un atributo ambiental, sino que además le reditúe en lo alimenticio, medicinal, ornamental y sobre todo en lo económico. Esto no es malo; la cuestión es encontrar la forma de explotar los recursos de una manera más racional, no sólo las plantas, sino todo lo que nos es de utilidad”, dice el documento.