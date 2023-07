Bloquean Eje 5 Sur en Iztapalapa a la altura de Políglotas, alternativas viales

Un grupo de manifestantes mantienen bloqueado el paso en el Eje 5 Sur a la altura de Políglotas en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, con el objetivo de que las autoridades den celeridad a la investigación para encontrar a Dan Abdiel "N", presunto pederasta del colegio Donald Woods Winnicott.

Desde antes de las 9:00 de la mañana, el grupo de personas se colocaron a lo largo de los carriles de una de las vialidades más importantes que conecta al oriente con el sur de la capital, desde la alcaldía Iztapalapa a Benito Juárez.

La manifestación es en contra de Dan Abdiel. Foto: Twitter @pilarataides

Alternativa vial

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indicó en su cuenta de Twitter una alternativa vial para evitar transitar por ese punto de la CDMX:

"#PrecauciónVial | Bloqueo en Eje 5 Sur a la altura de Políglotas, alcaldía Iztapalapa. #AlternativaVial Canal de Apatlaco".

La manifestación se concentró también en otro punto de la ciudad sobre el mismo Eje 5 Sur, pero en los carriles centrales del Circuito Interior en dirección hacia el norte. Como alternativa, el Centro de Orientación Vial indicó que los automovilistas pueden transitar sobre el Eje 3 Oriente.

¿Por qué acusan a Dan Abdiel "N"?

Fue el pasado 27 de junio cuando la mamá de la víctima de 12 años de edad alumna del colegio Donald Woods Winnicott, revisó los mensajes que el profesor de inglés enviaba a la menor. Al revisar la cuenta de Instagram de Dan Abdiel "N", presuntamente encontró la confesión que él mismo hizo de que había abusado sexualmente de la niña.

La familia de la menor acudió a interponer la deuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores.

En su momento, la víctima declaró que a finales de mayo pasado, la actitud de su profesor de inglés cambió: "El maestro Dan me abrazaba y me daba besos en la frente y en las mejillas, así pasó a finales de mayo 2023 y principios del mes de junio 2023. Y quiero decir que yo primero pensaba que era cariñoso conmigo como un familiar y no lo tomé a mal, pero después el maestro Dan me empezó a decir cosas como 'qué bonita, me gustas'".

Con información de Andrea Hernández.

RMG