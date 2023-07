¿Quién es "Juanito", aspirante a candidato de por Va por México a la presidencia en 2024?

Una de las figuras más polémicas de la política mexicana es Rafael Acosta Ángeles, mejor conocido como "Juanito". El ahora personaje vetado por el frente "Va por México" se ha registrado para competir internamente por la candidatura a la presidencia de México para las próximas elecciones del 2024. El activista quiere representar al "Frente Amplio por México" y subirse al cuadrilátero más peleado en nuestro país.

Esto en un intento de ganar banda presidencial en nombre del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Durante su registro aseguró que va "muy bien en las encuestas" y que aunque lo ve difícil, "no es imposible", ya que es "muy querido por el pueblo mexicano".

En un intento de ganar la banda presidencial, "Juanito" participará internamente en las elecciones del Frente Amplio por México. FOTO: Cuartoscuro

¿Cuál es la trayectoria política de "Juanito"?

Su historia como funcionario electo comenzó en el 2009 cuando se desempeñó como jefe delegacional de la alcaldía Iztapalapa. Sin embargo, hay una historia demasiado "turbia" detrás de su corto mandato. Rafael Ponfilio Acosta Ángeles nació en la Ciudad de México en 1958 (actualmente tiene 65 años) era un humilde vendedor ambulante y activista de la Resistencia Civil Pacífica del PRD.

Entre las muchas alianzas de la izquierda, terminó contendiendo en nombre del Partido del Trabajo (PT) por dicha demarcación. Realmente hay muy poca información pública sobre sus estudios y enfoques a la política, pero sorprendentemente (y con el estandarte de ser "la voz del pueblo") ganó la entonces delegación del extinto Distrito Federal.

Solo que el gusto le duró muy poco, pues casi de manera inmediata se separó del cargo para dejar a su colega Clara Marina Brugada Molin. Esto se debió a un conflicto interno que tuvo el PRD tras una imputación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Clara Brugada ganó las elecciones internas, pero su contendiente Silvia Oliva Fragoso (de la corriente de Nueva Izquierda), apeló. Fue entonces que el PT ya le había dado la representación de su bancada a "Juanito", así que cuando ganó las elecciones fue persuadido para darle el lugar a la primera opción del PRD.

Si no gana, dijo que apoyará al candidato de la oposición. FOTO: Cuartoscuro

El acto provocó un intenso debate en los medios de comunicación, y quien se llevó la peor parte fue Rafael Acosta Ángeles. Criticaron la acción de los partidos de izquierda e incluso llegaron a ridiculizar al entonces desconocido candidato.

Rafael Acosta Ángeles "Juanito" va por México en 2024

En el reciente registro para tratar de llevarse la banda presidencial en la contienda electorera de 2024, el polémico activista político aseguró que va "muy bien en las encuestas y será un poco difícil, pero no imposible porque el pueblo me quiere y el pueblo quiere un cambio, ya no quiere delincuentes, traidores y asesinos". Se describió a sí mismo como una persona "limpia" ya que "de nada" lo pueden acusar.

La polémica lo persigue desde "la vergüenza" que pasó al separarse de su cargo para darle el lugar a Clara Brugada como jefa delegacional. FOTO: Cuartoscuro

"Gracias a Dios, puedo andar en el camión, el Metro o el pesero y hasta caminando me paran y me piden una foto, y que bonito se siente ser querido por el pueblo”, puntualizó Juanito.

Luego de esto despotricó contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y señaló la 4T era un "fracaso". Las fuertes declaraciones vinieron acompañadas de un señalamiento sobre lo que la oposición siempre acusa: "quitó las estancias infantiles, el Seguro Popular, mató a 800 mil personas por el Covid y la inseguridad está ca*bro*na en todo el país, matando a miles y miles de personas mensualmente”. Para finalizar y poner "la cereza del pastel" de sus insultos y resentimientos contra la cabeza del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó que irá en contra de la “mafia del circo de Palacio Nacional”.

Le guarda rencor a la izquierda mexicana, a Andrés Manuel y a los funcionarios electos del PRD, PT y Morena. FOTO: Cuartoscuro

Asimismo remarcó la supuesta traición que AMLO "le hizo" en el 2009 y aclaró que, de no ganar la contienda, dijo, se sumará a quien resulte candidato o candidata de la oposición.