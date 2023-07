Alejandro Moreno: el 3 de septiembre habrá consulta ciudadana para elegir al abanderado del Frente Amplio Por México

Claudio X. González no tiene injerencia en el Partido Revolucionario Institucional, afirmó su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas.

A pregunta expresa, el diputado federal priísta, rechazó que al menos en las decisiones que se toman al interior del Revolucionario Institucional, como lo ha denunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario no tiene nada que ver.

¿El poder de Claudio, la injerencia que tiene en ustedes?

“No sé. Hay que preguntarle. Aquí en la coalición no tiene nada que ver, por lo menos en el PRI”, afirmó.

Sobre el impulso que ha tenido Xóchitl Gálvez, descartó que este vaya a modificar en algo el programa que tienen en el Frente Amplio por Mexico, y qué incluso, algunos interesados pudieran descartarse.

Lo que está claro es que este país se cae a pedazos Créditos: Especial

“Lo que he hecho es que todas las aspiraciones de mujeres y hombres comprometidos, quienes quedaron registrados, son mujeres y hombres de primera, 13 compañeras y compañeros que se han registrado, que tienen arrestos, que tienen conocimiento, que tiene simpatía, habrán de recorrer el país, y como les dijimos, este es un proceso práctico, es un proceso realizable, es un proceso distinto y potente”, comentó .

Resaltó que en este proceso habrá estudios de opinión, foros de participación en el país, y el 3 de septiembre de manera directa se le va a consultar a las y los ciudadanos para que elijan libremente y de manera democrática en la urna, quien será el abanderado del FAM.

Estrategia política

Moreno Cárdenas afirmó que los ataques que realiza López Obrador en contra de la coalición PAN, PRI y PRD y el tema de las corcholatas, son parte de una estrategia que aplican desde Palacio Nacional para no hablar de lo que sucede en el país.

“Lo que está claro es que este país se cae a pedazos, se derrumba. El gobierno de la República quiso adelantar la sucesión, lo ha hecho en su partido, sacando a sus corcholatas, haciendo recorridos por el país para atraer la atención de las y los ciudadanos, pero este país se derrumba. Lo que pasó en Chilpancingo es la ausencia del Estado. El Estado mexicano hoy no tiene responsabilidad, no tiene capacidad, una pésima estrategia a nivel nacional, el tema de seguridad; no hay medicamentos, no hay apoyo para que pueda tenerse una fortaleza institucional desde policías municipales, estatales, y el gobierno federal”, comentó.

dhfm