Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de Guerrero pide dialogar con manifestantes de Petaquillas

Las y los integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, hacen un atento llamado al diálogo para la atención y resolución de las demandas de pobladores que se han manifestado sobre la carretera federal México-Acapulco, a la altura del poblado de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, con el objetivo de evitar que se afecte la paz social y se generen daños a terceros.

Es importante señalar que las instituciones del gobierno del estado han abierto, desde el primer momento, distintos canales de diálogo para la atención de sus demandas, sin embargo, no se ha recibido planteamiento alguno por parte de los manifestantes. Las detenciones que originaron la protesta de pobladores de diversas comunidades de la zona centro, son del orden federal y no estatal, sin embargo existe una coordinación permanente entre las instituciones de procuración de justicia, por lo que se reitera el llamado al diálogo para resolver sus peticiones bajo la via legal.

Las y los integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz se mantienen en sesión permanente para dar seguimiento y delinear las acciones a realizar a fin de evitar confrontaciones que deriven en hechos violentos.

En tanto se desarrollan las manifestaciones, las instituciones de seguridad se mantienen atentas a la situación que se vive en la capital, por ello ha desplazado elementos desarmados en diversos puntos de la capital a fin de evitar que se detonen actos de violencia en contra de inmuebles públicos e instituciones de gobierno, con ello se busca garantizar el estado de derecho y el respeto irrestricto a los derechos humanos de los ciudadanos que realizan sus manifestaciones.

El Gobierno del Estado hace un atento llamado a toda la población para mantenerse informada a través de los cauces institucionales de las acciones que se realizan para mantener paz pública y orden social.

