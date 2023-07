Claudia Sheinbaum: "No olvidemos para nunca regresar a ese pasado"

En sus recorridos por la República mexicana, Claudia Sheinbaum, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación, sostuvo una reunión con jóvenes en Jalisco a quienes les recordó algunos de las problemáticas ocurridas en el pasado y les reiteró la importancia de conocer la historia de México para no repetirla.

"Me reuní con jóvenes de Jalisco. Comenté que no debemos nunca olvidar nuestra historia. No podemos olvidar que jóvenes fueron masacrados en la Plaza de las Tres Culturas por un gobierno autoritario; que no debemos olvidar el fraude electoral de 1988 y el de 2006; el desafuero, que no olvidemos la guerra contra el narco; de cómo cerraron el derecho a la educación a millones de jóvenes. No olvidemos para nunca regresar a ese pasado. Las y los jóvenes tienen la responsabilidad de recordar para seguir construyendo futuro", enfatizó Claudia Sheinbaum.

La ex mandataria capitalina ha sostenido reuniones con jóvenes en casi todos sus recorridos, pues según lo que ha destacado desde que estuvo al frente de la CDMX, para ella los niños y jóvenes "no sólo son el futuro, son el presente del país". Por esta razón, durante su administración promovió diferentes programas para apoyar la educación con proyectos como "Mi Beca para Empezar", "PILARES", "La Escuela es Nuestra - Mejor Escuela", así como la creación de las universidades Rosario Castellanos y de la Salud.

Luchas sociales de la juventud mexicana

De 1968 al término de 1970, se vivieron momentos muy oscuros de la historia de México. La matanza de Tlatelolco fue el comienzo de la lucha estudiantil, quienes pedían la desaparición del cuerpo de granaderos, mayores libertades civiles, respeto a la autonomía universitaria, entre otras cuestiones.

Pocos años después se vivió otro hecho violento con el denominado "Halconazo", suceso en el que murieron y fueron violentados miles de jóvenes, hechos que ocurrieron durante los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, a los que han denominado neoliberales en las filas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En este sentido, Claudia Sheinbaum ha compartido que sus padres formaron parte de ambos movimientos y de esta manera, ha recordado que los jóvenes se han involucrado de forma más activa en la política y en las luchas sociales.

Claudia Sheinbaum tras finalizar encuentro con jóvenes en Jalisco. Foto: Instagram @claudia_shein.

Recientemente, la también activista ha señalado que la lucha social más intensa en los últimos años ha sido contra la guerra emprendida por el gobierno de Felipe Calderón, la cual derivó en enfrentamientos que dejaron miles de muertos y el incremento en los reportes de desaparecidos.