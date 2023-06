AMLO contesta a Xóchitl Gálvez por amparo de la mañanera: "Sería el colmo que le hiciéramos campaña a los conservadores"

Durante la Conferencia Mañanera, el presidente López Obrador habló sobre el amparo que obtuvo Xóchitl Gálvez para participar en las reuniones en Palacio Nacional y tener derecho de réplica para las declaraciones del titular del Ejecutivo. La senadora había solicitado este derecho, luego de ser mencionada en la mañanera, en donde se le acusó que cuando fue candidata al gobierno de Hidalgo, dijo que quitaría los programas de apoyo a los adultos mayores.

"Pues que ellos convocaran a sus conferencias, que tengan su mañanera a las 7:00 am. Que esté ahí y que invite a Marko Cortés a Santiago Creel, a Claudio X. González que es el jefe de jefes ahí"

Dijo que cuando era jefe de gobierno y tenía sus conferencias a las 6:00 am, la bancada del PAN anunció sus propias conferencias en el Hotel de la Ciudad de México. "Y empezaron pero no aguantaron, no están acostumbrados a levantarse temprano. Creo que estuvieorn tres semanas".

Xóchitl Gálvez conosiguió el amparo para tener espacio en las mañaneras de AMLO

FOTO: Archivo

AMLO: "No le vamos a hacer campaña a los conservadores"

Aunque defendió que la legisladora hidalguense sí podría mantener las conferencias por más tiempo. "Pero la señora Xóchitl es tenaz y puede ser que mantenga la conferencia más tiempo", aseguró.

"Además, ella es aspirante a candidata, es todo lo que está buscando. Sería muy bueno que diera sus conferencias, pero que no venga aquí a querer utilizar este foro que es para informar a la gente"

López Obrador aseguró que no dará espacio de su conferencia para que vengan personajes de la oposición. "Ya sería el colmo que nosotros le hiciéramos la campaña a los conservadores", criticó.

Por último, preguntó de manera irónica a los reporteros: "¿Ustedes que piensan?, ¿dejamos entrar a Alito y que venga Lilly Téllez, Xóchitl, que venga Claudio X. González, Salinas de Gortari y Calderón?