El Planeta es Primero

El cuidado del medio ambiente nos atañe a todos. El viejo modelo de “extraer-producir-usar-desechar” debe quedar atrás, para enfocarnos en una ‘Economía Circular’, sustentada en reusar, reducir, reciclar, rediseñar y repensar.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente 2023, ECOCE, asociación sin fines de lucro, revela que las empresas de bebidas y alimentos que forman parte de dicha asociación realizan acciones para disminuir su huella ambiental.

La estrategia se enfoca en la recuperación de residuos, en reciclaje, en el empleo de menos materiales, en el ahorro y manejo eficiente de recursos como agua y energía, en reforestación, al plantar miles de árboles y educación ambiental gratuita.

Jaime Torres, director de comunicación de ECOCE, comentó que:

“Los materiales no deben ser juzgados sin antes analizar bien su huella ambiental, partiendo desde el ecodiseño de los productos. Es decir, que no sólo estén diseñados para contener un producto, sino también para que puedan aprovecharse una vez que ya no sean útiles para el consumidor. Además, es necesario considerar el impacto durante su proceso de fabricación, transporte y si los materiales son reciclables y que, en verdad, se recuperen para su reciclaje”.