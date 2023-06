Enrique Alfaro confirma que ordenó quitar el antimonumento a la represión de 2020: "Está prohibido poner eso"

El Gobierno de Jalisco retiró el antimonumento que ayer colocaron diversos colectivos en la Plaza Imelda Virgen, a fin de recordar la represión a más de 100 jóvenes, el 5 de junio del 2020, porque "está prohibido poner eso", dijo el Gobernador. "El centro histórico está regulado. Por ley, cada escultura, cada cosa que se ponga en el centro debe tener una autorización hasta del INAH", expuso el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

Aunque Alfaro afirmó que la decisión fue en conjunto con la administración municipal y que por la mañana habló con el presidente de Guadalajara, Pablo Lemus, desde la oficina de Comunicación Social insistieron que "no fueron empleados municipales, desde el Ayuntamiento no se ordenó ningún retiro".

"Yo hablé en la mañana con el presidente Lemus, con toda claridad es una decisión de los dos y es una decisión que sostenemos y que vamos a mantener en todo caso. Imagínense ahora ustedes que cualquier persona llega y pone un monumento en el centro, ¿que absurdo es eso? Eso no funciona así, no va a funcionar así, no pasa nada. Eso es argüende", refirió.

El antimonumento se colocó ayer por la tarde, a tres años de la represión, privación forzada de la libertad y tortura de 100 jóvenes por parte de elementos de la Fiscalía estatal el 5 de junio de 2020. El antimonumento estaba pintado en color rojo, con un contorno en color negro y había sido colocado a un lado de la antimonumento en memoria de Imelda Virgen, la académica que fue asesinada por órdenes de su pareja y que es el primer feminicidio, ya con la figura jurídica, en el estado.

Así, con los tornillos que sostenían el antimonumento al suelo, los cuatro hombres al quitar la escultura la subieron, según testigos, a una camioneta también negra para trasladarla sin que se conozca a dónde se llevó. Enrique Alfaro justificó que no se les prohibió a los colectivos la instalación porque "nos estuvieron reclamando que no les dejamos ponerlo".

¿Por qué el 5 de junio?

Giovanni López quien tenía 30 años de edad, murió el 4 de mayo del 2020 por la violencia que ejercieron policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Giovanni fue localizado sin vida después de haber sido detenido por no portar cubrebocas, luego de que se impuso esta medida obligatoria como parte de las medidas sanitarias impuestas en la entidad para prevenir y contener la pandemia de Covid-19.

Ante estos hechos, los días 4, 5 y 6 de junio, diversos sectores de la sociedad, principalmente jóvenes, salieron a las calles para exigir justicia por estos hechos. Sin embargo, el 5 de junio fueron reprimidos y privados de la libertad de forma forzada, alrededor de 100 personas que horas más tarde, fueron liberados en algunos puntos de la ciudad, principalmente en el Cerro del Cuatro en el municipio de Tlaquepaque.

Durante los tres días de manifestaciones en el 2020 derivaron en 28 detenciones arbitrarias el 4 de junio; 100 privaciones de la libertad el 5 de junio y el 6 de junio también hubo seis detenciones, según lo recordaron los colectivos.

El lunes 5 de junio pusieron el antimonumento

No duró ni 24 horas el antimonumento

Ni 24 horas permaneció en la Plaza Imelda Virgen, el antimonumento que instalaron diversos colectivos ayer por la tarde para recordar la represión ocurrida el 5 de junio del 2020 cuando elementos de la Fiscalía Estatal privaron de la libertad al menos a 100 jóvenes cuando pretendían participar en una manifestación para exigir justicia por la muerte de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Por la noche, en una plaza totalmente a oscuras, cuatro personas totalmente vestidas de negro, retiraron la estructura sin que hasta ahora se haya aclarado por parte del municipio de Guadalajara si fue un robo o un retiro por parte de las autoridades.