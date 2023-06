Accidente en la México-Querétaro: los impactantes videos del incendio de tráiler a la altura de San Juan del Río

La tarde noche de este martes se registró un percance vehicular sobre la carretera México-Querétaro, exactamente a la altura del kilómetro 160, frente a la central de autobuses de San Juan del Río. "Atendemos accidente vehicular en carretera 57 dirección México-Querétaro a la altura del KM 160 + 500, se realiza cierre de la circulación en ambos sentidos", detalló Protección Civil local.

De acuerdo con la dependencia, en el lugar se registró el incendio de un tráiler y un vehículo. Aparentemente, la unidad pesada se quedó sin frenos e impactó a otros dos vehículos de carga. Posteriormente, luego de estamparse contra un automóvil y el muro de contención, se desató un fuerte incendio. Testigos aseguraron, en redes sociales, que las intensas llamas provocaron una gran nube negra, la cual podía apreciarse desde diversos puntos de la carretera.

A la escena arribaron elementos de Protección Civil y autoridades municipales las cuales trabajaron en la zona para mitigar el fuego y rehabilitar la vialidad. La circulación permaneció cerrada por varias horas, dejando como rutas alternas: libramiento norponiente, carretera El Porvenir y la carretera Tequisquiapan – Aeropuerto Qro.

De igual manera, Protección Civil detalló que en el lugar se brindó atención prehospitalaria a cinco personas, quienes no presentaron lesiones de gravedad y no fue necesario traslados a hospitales de la zona. Hasta ahora no hay reporte de personas fallecidas o heridas por este percance.

La columna de humo fue visible desde varios puntos del municipio. Foto: especial.

Esta misma mañana la carretera Mexico-Querétaro fue bloqueada en ambos sentidos en el kilómetro 183, a la altura de Pedro Escobedo, debido a la protesta de familiares de dos personas que fueron detenidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro por su presunta participación en un despojo en Sanfandila en el municipio de Pedro Escobedo. Los Los manifestantes exigieron comunicación con los detenidos y cerraron la vialidad por varias horas, generando un importante congestionamiento vial.