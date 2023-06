"Delfina es una mujer que transmite confianza": la líder de Morena Edomex aplaude la victoria en las elecciones

La maestra Delfina Gómez, candidata a la gubernatura del Estado de México, se dijo ganadora por poco más de 10 por ciento en los resultados de salida rápida ante su contendiente Alejandra Del Moral de la coalición "Va por el Edomex". Ante esto, Martha Guerrero, presidenta del Comité Ejecutivo de Morena en la entidad mexiquense, señaló que esta es una elección histórica, el cual se habla de más de 96 años de gobierno del PRI y que hoy se observa que la gente decide cambiar el rumbo.

Una maestra sencilla

En entrevista con Blanca Becerril para Reporte H, la dirigente de Morena en el Edomex comentó que Delfina es una maestra sencilla, una mujer que tiene claro y ahora lo que se viene es mucho trabajo y que tiene la confianza en los mexiquenses, con la promesa de no quedarles mal.

"Vamos a trabajar muy duro, a corregir, cero corrupción, tendremos austeridad republicana y vamos hacia adelante", señaló.

Delfina Gómez se acercó a los mexiquense en la elección Foto: Especial

Destacó que ella recorrió los 125 municipios del Edomex, y pudo conocer la forma en que los pueblos están olvidados, como existe mucho abandono y corrupción, por lo que eso le abre un panorama bastante claro de lo que se tiene que trabajar en la entidad.

"La gente está despertando en el Edomex"

A través de la señal de El Heraldo Media Group, Martha Guerrero indicó que en esta ocasión los mexiquenses están despertando y tomando conciencia de la realidad que se vive.

Reiteró que no es fácil engañar a la gente, ya que se dio cuenta de que el PRI no le cumplió y fueron abandonados. Indicó que durante el sexenio pasado hubo talas clandestinas, problemas de carreteras, abandono a agricultores, por lo que todos los afectados se dieron cuenta de que ya no podían seguir con el partido tricolor.

Delfina se sintió apoyada durante su campaña electoral Foto: Especial

La funcionaria aseveró que Delfina hizo una campaña de contraste comparado a como lo hizo Alejandra Del Moral; una campaña muy sencilla y de contacto con la gente, el cual, dijo, cada "papelito" que le daba la gente, lo leía, lo guardaba y lo retomaba.

"Esa sencillez que la caracteriza y ese gusto del trabajo permitió que la gente se diera cuenta; Delfina es una mujer que transmite confianza", señaló.

Al respecto, comentó que había hambre de que se hiciera justicia y de que los mexiquenses expusieran sus propios casos y que la maestra los escuchara.

DRV