Los Fabulosos Cadillacs en el Zócalo de la CDMX: horario del Metro y alternativas para este sábado

Hace poco más de un mes, la cantante española Rosalía se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México ante 160 mil asistentes, el cual, ella misma refirió que fue el concierto más grande de su carrera, por lo que se mostró sumamente feliz y conmovida por la respuesta de los mexicanos ante la "Motomami". Luego del éxito de la intérprete de "Con Altura", la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum anunció un nuevo evento para este sábado 3 de junio, Los Fabulosos Cadillacs en el Zócalo capitalino.

De inmediato los fans de la legendaria agrupación argentina mostraron su emoción por su sorpresiva presentación, la cual ocurrirá este primer sábado de junio en punto de las 20:00 y será gratis. Cabe recordar que siempre hay una logística detrás de estos eventos masivos, la cual afecta al transporte en el Centro Histórico debido a los cierres para que el concierto pueda desarrollarse sin mayores complicaciones.

¿Qué afectaciones habrá en el Metro de la CDMX?

Fue así como a través de su cuenta oficial de Twitter, el Sistema de Trasporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó que este sábado 3 de junio la estación Zócalo/ Tenochtitlán de la Línea 2 cerrará a partir de las 13:00 horas y hasta nuevo aviso, esto con motivo del concierto de los Fabulosos Cadillacs en el Centro Histórico. Asimismo, los trenes no realizarán ascenso ni descenso de usuarios en dicha estación.

El Metro informó sobre las modificaciones en el servicio. | FOTO: Twitter @MetroCDMX

Cabe recordar que los sábados el horario es de 06:00 a 24:00 horas, por lo que las estaciones Bellas Artes, San Juan de Letrán, Salto del Agua, Pino Suárez y Allende son las opciones que da el Metro para los usuarios que deseen ingresar al Centro Histórico. Asimismo, las autoridades de la CDMX dieron a conocer que las entradas al evento será por Pino Suárez y 20 de noviembre, ya que las siguientes calles estarán cerradas:

5 de mayo

Corregidora

5 de febrero

José María Pino Suárez

Avenida 20 de noviembre

Plaza de la Constitución

¿En dónde ver en vivo el concierto de Los Fabulosos Cadillacs de este sábado?

Aunque será un evento gratuito, habrá personas que no podrán asistir por diversos motivos, por lo que existirán opciones para que puedan disfrutar del evento sin salir de sus hogares. Entre las opciones se encuentra la transmisión en vivo a través del Canal 14 y Capital 21 de la televisión abierta para quienes deseen escuchar éxitos como "Matador", "El satánico Dr. Cadillac" y "Yo no me sentaría en tu mesa". Asimismo, la transmisión se realizará a través de los canales oficiales del Gobierno de la CDMX.