Desaparecen oficialmente las licuachelas Drink Dolls tras el asesinato de sus dueños

La noche del 31 de mayo de 2023, fueron asesinadas en la Ciudad de México Adrián y Odely, una pareja reconocida por ser los fundadores y dueños de unas famosas licuachelas ubicadas en el barrio bravo de Tepito, en el Centro de la capital mexicana. Hasta el momento, se desconoce la razón del crimen.

Los primeros reportes dieron a conocer que dos personas en motocicleta los balearon de manera directa en avenida Congreso de la Unión. La persecución los llevó hasta viaducto elevado de Metro Talismán, donde terminaron estrellando el automóvil, y luego murieron por las heridas de las balas.

Crédito: IG @dolls.drink41

A través de las redes sociales, las famosas cervezas preparadas en forma de licuadora, hicieron un comunicado en el que informaron que hasta el momento se desconocen más razones por las que la pareja dueña del negocio habría sido asesinada. Desmintieron así todos los rumores alrededor del caso.

"Por este medio negamos rotundamente las falsas declaraciones que se han presentado en redes sociales, noticieros y medios de comunicación en general. La familia de los dueños y creadores de Dolls Drinks desconocen rotundamente el motivo por el cual se suscitaron los lamentables hechos", abrieron el escrito.

Lamentable, dejaron claro que se terminan para siempre las licuachelas más famosas de Tepito. Aseguraron que los únicos que podían continuar con el negocio son ellos, y por lo tanto no harán entrega del mismo a ninguna persona, y todo habrá sido únicamente un buen recuerdo.

Crédito: IG @dolls.drink41

"Agradecemos profundamente a todas las personas que fueron parte del crecimiento y el gran éxito de Dolls Drinks, gracias por ser parte de tantos momentos llenos de diversión. Por este medio damos a conocer el fin de Dolls Drinks, las únicas personas indicadas y aptas para continuar con este negocio eran los creadores", escribieron.

En este sentido, añadieron también que desde este momento ya no tienen nada que ver con el nombre de la marca, y mucho menos con el el logotipo del mismo, o la renta del local que pudiera suceder durante los siguientes años. Si llegas a ir y no lo encuentras, o hay otro local, recuerda que no se trata de las originales.

"Dejando en claro que la familia y el equipo de Dolls Drinks no se hacen responsables del mal uso de la imagen, nombre y ubicación que lleguen a hacer del negocio. Nuevamente agradecemos profundamente a todos los clientes y el equipo de Dolls Drinks por formar parte de este gran negocio", finalizaron.