Investigan la extraña desaparición de 3 adolescentes en Huimanguillo, Tabasco

Las autoridades de Tabasco activaron la alerta Amber para tratar de localizar a dos jovencitas y un varón que desaparecieron misteriosamente este jueves 29 de junio en el municipio de Huimanguillo.

Según el reporte de las autoridades, los tres adolescentes tienen 16 años de edad y fueron vistos por última vez saliendo de sus casas con rumbo al plantel del Conalep en Huimanguillo, no obstante, los menores no llegaron a su centro de estudios y no volvieron a sus casas.

Ante tal situación, la Fiscalía General de Tabasco activo la alerta Amber en favor de Regina Estrada Alonso, Bryan Jaret Sosa López y Monserrat Paulina Ramos García los cuales tienen 16 años de edad y estudian en el plantel del Conalep en Huimanguillo.

Por lo cual, la Fiscalía General del Estado de Tabasco, pidió a la ciudadanía colaborar con la búsqueda de los adolescentes.