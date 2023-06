Comipems 2023: Qué puedes y qué no puedes llevar al salón

El examen de la Comipems está listo para su última jornada de aplicación este sábado y domingo 24 y 25 de junio respectivamente, para las personas que están interesadas en cursar el bachillerato en cualquiera de las escuelas con las que mantienen acuerdo a nivel nacional.

Como recomendación, se le pidió a los concursantes que lleguen con tiempo a la sede que les indica su comprobante, con el objetivo de dominar el área por completo y evitar manifestaciones, cierres viales, entre otros sucesos que te pueden hacer llegar tarde o definitivamente no presentarte.

Crédito: Cuartoscuro

El último examen del Comipems 2023

Este examen está conformado por 128 preguntas de las que únicamente deben responder las necesaria pedidas por la institución educativa que eligieron. Son preguntas de opción múltiple sobre conocimientos adquiridos en la secundaria.

Es necesario que prestes atención a cada uno de los detalles, por ejemplo, rellenar muy bien el círculo con tu lápiz, ya que se podría ver afectada tu respuesta, y te dará un resultado negativo a pesar que esté bien respondida, quitándote oportunidades de obtener una escuela.

Crédito: Cuartoscuro

Qué sí puedes llevar al examen

Comprobante credencial

Dos o tres lápices del 2 y medio

Goma blanda

Sacapuntas de bolsillo

Materiales de lectura y cálculo acorde a la discapacidad del alumnado.

Lo que no puedes llevar al examen de Comipems:

Libros, Cuadernos, libreta

Calculadora u otro dispositivo electrónico

Celular, tableta, reloj inteligente

Grabadoras de audio y cámara de video.

Crédito: Cuartoscuro

Consecuencias de no acatar la reglas

De acuerdo con el propio acuerdo de la Comipems, este año será sancionado todo adolescente que haga su examen y no cumpla con el reglamento. En caso de que sea descubierto haciendo trampa, entonces se le dará de baja por irregularidad, y no se le asignará como escuela ninguna de las opciones que pidió, tampoco podrá acceder a las instituciones con lugar libre.

Otras personas que podrían ser dadas de baja son los que intenten suplantar a otra persona en el examen o que hagan otro tipo de fraude que tenga que ver con la identidad. Se agrega también a quienes usen acordeones con las respuestas y a sus colaboradores, así como a los que copien o se dejen copiar en el examen.

Revisa los resultados en línea

En caso contrario, podrá consultar los resultados el 18 de agosto de 2023 a través de la página oficial del Comipems, en la Gaceta Electrónica de Resultados donde se incluyen los datos de todos los aspirantes, quienes podrán revisar el número de aciertos y la escuela donde fueron asignados.

También aparecerán como NP los alumnos que no se presentaron al examen, o en CDO quienes concluyeron pero no tienen un lugar asignado porque incumplieron con el requisito de presentar un certificado de finalización de la secundaria, y por último los que no obtuvieron un puntaje suficiente.