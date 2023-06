Comipems 2023: ¿cómo revisar los resultados y escuelas asignadas en internet?

La Comipems ha iniciado con los exámenes de asignación del concurso de entrada al bachillerato 2023, con una primera ronda, y terminarán el próximo fin de semana 24 y 25 de junio para luego dar paso a la asignación de lugares, finalmente a la publicación de los resultados.

Aunque los aspirantes podrán recibir sus resultados a través del correo electrónico que proporcionaron al momento de realizar su inscripción, también podrás hacerlo en línea de manera completamente gratuita y cumpliendo requisitos básicos que no necesitarán de muchos requisitos.

Crédito: Cuartoscuro

Cómo consultar tus resultados en línea

Finalmente llegarán los resultados del concurso de asignación. El documento estará disponible para su consulta el día 18 de agosto de 2023 en la página oficial del Comipems (www.comipems.org.mx), donde podrás consultarlo cuantas veces quieras. Solamente será necesario contar con algunos requisitos

Para entrar a la Gaceta Electrónica de Resultados, debes tener a la mano el número de Folio que te fue asignado, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP), y tendrás acceso ilimitado para consultar tanto el número de acierto como la escuela que te habrían asignado, entre otros detalles.

Crédito: Cuartoscuro

¿Qué incluye la Gaceta Electrónica de Resultados?

De primera instancia encontrarás tus datos de registro como tu nombre o tu número de folio. También estará el número de aciertos que logró cada uno de los aspirantes, así como la opción educativa que se le asignó, y donde estudiará durante los próximos años de su vida.

En el caso en que no te hayan asignado una institución, encontrarás también la causa por la que fuiste rechazado durante este ciclo, y estarán indicadas con diversas iniciales que deberán aprenderte a la perfección. En primera instancia, serán todos los aspirantes identificados como CDO.

Crédito: Cuartoscuro

CDO significa que no se le asignó un lugar en alguna institución educativa porque no se obtuvo el puntaje suficiente y fue superado por otros concursantes. Además, puede que no haya obtenido un puntaje promedio de 7.0 en la educación secundaria.

Las ventajas de un CDO, es que son los únicos rechazados que pueden acceder a otra opción en las escuelas que presenten lugares disponibles una vez terminadas las asignaciones. Estás aparecerán también dentro de la Gaceta para sea consultada.

Crédito: Cuartoscuro

Las demás claves rechazadas

B/I: Aspirantes que fueron dados de baja del concurso porque incurrieron en irregularidades como copiar, falsificar, sustraer o destruir materiales, usar trampas, usar celulares, usar dispositivos electrónicos, y un largo etcétera.

NP: No presentó el examen de la Comipems.

S/C: No se asignó lugar porque no concluyo´la educación secundaria, o no cumplió con la base establecida a foráneos e INEA.