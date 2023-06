"El Realito" dejará de abastecer agua a San Luis Potosí: "Llegó el día que no deseábamos"

En un mensaje a la ciudadanía, el presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos dio conocer que en tres días la ciudad dejará de recibir agua por el acueducto de la presa El Realito, en Guanajuato, con lo que al menos 50 colonias metropolitanas se verán afectadas.

“No hubiera querido informar esta circunstancia, pero me siento en la obligación de hacerlo”

“Llegó el día que no deseábamos, no hubiera querido informar esta circunstancia, pero me siento en la obligación de hacerlo, fui notificado por la Comisión Nacional del Agua ayer concretamente que el próximo lunes 26 de junio vamos a dejar de recibir agua de la presa El Realito”, dice en la videograbación. Abundó que el embalse, desde febrero presenta una fisura en su cortina y expulsa la poca agua que almacena, “llegó el Día Cero”, expuso.

"El próximo lunes 26 de junio vamos a dejar de recibir agua de la presa El Realito” señaló Enrique Galindo Ceballos. | Foto: Especial

Sin embargo, el primer edil capitalino señaló que con un Plan Emergente de Agua que desarrolla desde que se supo de la falla en la cortina, el gobierno municipal está listo para enfrentar la emergencia con el respaldo del gobierno federal a través de la Conagua,con la rehabilitación de 25 pozos, la reparación de las plantas potabilizadoras Los Filtros e Himalaya, así como las plantas de rebombeo; añadió que tiene proyectada la perforación de seis nuevos pozos con los que sustituirá los 460 litros por segundo que venían de El Realito, de los cuales dos ya están en un 50 por ciento de avance y la semana que entra iniciarán un tercero. Además, refirió que cuentan con 100 pipas que dotarán de agua a las colonias afectadas.

Finalmente hizo un llamado a la solidaridad ante la crisis hídrica que se agudizará y que deben enfrentar todas y todos; así mismo exhortó a no politizar la crisis de abasto de agua que se avecina ni a entrar en conflicto.