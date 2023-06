VIDEOS: exhiben cómo un perrito amarrado en la azotea sufre en plena ola de calor

El maltrato animal es un problema severo que continúa ocurriendo, aunque no necesariamente deben de haber golpes para que se le denomine de esta forma, pues basta con acciones como no brindarles un espacio digno y limpio, así como no alimentarlos o no darles agua. Lo anterior, sin contar la atención veterinaria que deberían de brindarles y que en muchos casos no es así, provocándoles sufrimiento y en casos extremos, la muerte. Fue así como un perrito fue captado sufriendo del calor debido a que estaba amarrado en la azotea de un domicilio.

VIDEO: causa indignación un perrito sufriendo en pleno rayo de sol

A través de redes sociales se difundió un video que causó indignación entre internautas, se trata de un perrito que estaba atado en un domicilio ubicado en Valle de Aragón 1era Sección, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. En el video se puede ver al lomito sufriendo por el intenso calor al estar en pleno rayo del sol, sin sombra, ni agua y sobre todo, amarrado con un lazo para evitar que se escapara.

En el clip se puede ver al cachorro moverse buscando un poco de sombra, pero sus intentos son en vano ya que tiene limitada su movilidad al estar atado y su único refugio es pegarse a la pared, esperando que esto le ayude un poco a sentir menos calor. Fueron vecinos de Valle de McKenzie quienes reportaron lo ocurrido y se dieron cita en el lugar para intentar ayudar al perrito.

En un video difundido en Facebook, se puede escuchar a una vecina narrar lo que estaba sucediendo: "El calor está insoportable, insoportable. El piso está hirviendo, este animal se está muriendo en nuestros ojos y no podemos hacer nada. Se está muriendo amigos, este perro no va a aguantar mucho más, ya está hasta jadeando. Y me dicen que cuando vinieron el cachorrito ya no podía ni caminar y aún así lo desaparecieron. Es urgente que alguien nos ayude a entrar".

VIDEO: el heroico rescate del cachorro en Valle de Aragón 1era Sección

Luego de que los habitantes de la demarcación metieran presión para lograr la liberación del cachorrito, el cual no se encontraba solo, pues refieren que había otro más, finalmente, al lugar llegaron elementos de la policía municipal de Valle de Aragón/ Nezahualcóyotl, quienes iniciaron el rescate de los lomitos, quienes se encontraban en eminente riesgo.

Asimismo, el reporte de los perritos abandonados fue recibido por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México (PROPAEM). Por lo que los uniformados finalmente lograron ingresar al domicilio y liberar a los canes que estaba sufriendo de un golpe de calor debido a las elevadas temperaturas que se han registrado en los días recientes. La acción fue aplaudida por los presentes, quienes reconocieron la heroica labor de los uniformados, así de como integrantes de la Fundación Toby, quienes intervinieron para que se lograra la liberación. Las imágenes del rescate y de los perritos siendo trasladados también fueron compartidas en redes sociales.