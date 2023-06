Familiares del joven Erick Raymundo González protestan para exigir que autoridades de Veracruz agilicen su búsqueda

Los familiares del joven Erick Raymundo González Virgen, quien está desaparecido desde el pasado 7 de junio, protestaron en bajos de Palacio de Gobierno, en la ciudad de Xalapa, la capital de Veracruz, para exigir a las autoridades que agilicen las acciones de búsqueda.

Su madre Yasmín Virgen recordó que Erick es estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Veracruz y fue visto por última vez en la colonia Progreso, en el puerto jarocho, alrededor de las cuatro de la tarde. La mujer está desesperada. Teme que su hijo haya sido víctima de algún delito. Por ello, exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que presente avances en las investigaciones.

“Él iba a salir temprano de la escuela porque ya está terminando el semestre. Salió a las tres de la tarde de la escuela, ya como a las cuatro se perdió cerca del domicilio. Es un excelente alumno”, enfatizó la señora.

Los familiares del joven se han manifestado varias veces en el puerto de Veracruz

Créditos: Juan David Castilla

También señaló que las autoridades ministeriales no han presentado las imágenes de las cámaras de videovigilancia como les habían prometido, por lo que siguen estancadas las investigaciones de este caso.

Los familiares del joven se han manifestado varias veces en el puerto de Veracruz para exigir también el apoyo de las autoridades locales, pero siguen sin localizarlo y ahora están aún más alarmados por la ausencia del joven universitario.

“Ya hemos ido a varios lugares con cartulinas, con volantes, parques, el zócalo, la Fiscalía, afuera de los centros comerciales. Ya hablamos con sus amigos, pero nadie sabe nada de mi hijo”, expresó doña Yasmín.

Exigen a las autoridades que agilicen las acciones de búsqueda

Créditos: Juan David Castilla

En esta ocasión, exigieron una audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que intervenga ante la Fiscalía General del Estado, sea atendido el caso y Erick vuelva pronto a casa.

“Estoy desesperada, no saben, los días, cada minuto, cada segundo que pasa, no tienes vida, no piensas, no tienes cabeza para nada más. Yo solo quiero que me ayuden para que la Fiscalía trabaje más rápido y de alguna manera esto se resuelva para que aparezca pronto mi hijo”, expresó la madre de Erick, con un nudo en la garganta y sus ojos bañados de lágrimas.

Las autoridades están rebasadas

Colectivos de búsqueda han denunciado que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, está rebasada debido a que son demasiados los desaparecidos en Veracruz. Se habla de más de 7 mil 500 casos, de 2017 al 10 de febrero de este año.

También han dado a conocer que Veracruz es el estado de la República Mexicana con más fosas clandestinas donde se han encontrado restos humanos. Se habla de casi 700 cementerios ilegales desde 2016 a la fecha, según cifras oficiales.

Sin embargo, comentan que en la entidad veracruzana los casos de larga data, es decir, personas que están desaparecidas desde hace más de diez años, se “encuentran en el olvido”.

Créditos: Juan David Castilla

Recién se localizaron cuerpos en fosas clandestinas en el fraccionamiento Condado Valle Dorado, ubicado en el puerto de Veracruz. También hay hallazgos en el predio La Guapota, municipio de Úrsulo Galván, en la zona costera central del estado, y en otras regiones de la entidad veracruzana.

Durante esta semana, integrantes del Colectivo Solecito rescataron 17 cuerpos de una fosa clandestina en Punta Puquita, cerca de la laguna de Alvarado, situación que dieron a conocer, a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, los familiares de desaparecidos, integrantes de diversos colectivos del estado de Veracruz, han denunciado “lentitud” en el proceso de identificación de los restos humanos por parte de las autoridades de la FGE.

